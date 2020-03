DIRECT Coronavirus : la croissance française devrait entrer en récession en 2020

9h04 - Bourse: le gendarme français des marchés interdit la vente à découvert sur 92 titres

8h55 - Volkswagen va fermer la plupart de ses usines européennes pour "deux à trois semaines"

Le constructeur automobile allemand Volkswagen va fermer la plupart de ses usines européennes pour "deux à trois semaines". Peu avant cette annonce, le groupe avait prévenu que l'année 2020 sera "très difficile" face à la pandémie du coronavirus.

"La pandémie du coronavirus nous met face à des défis opérationnels et financiers inconnus", avait alors expliqué le patron Herbert Diess.

8h50 - Le Maire annonce une aide de 45 milliards d'euros pour les entreprises et les salariés

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé un plan de soutien de 45 milliards d'euros à destination des entreprises et des salariés. Le coronavirus, a-t-il déclaré, est "aussi une guerre économique et financière" qui sera "durable". "Elle sera durable, elle sera violente [...] et cette guerre, elle doit mobiliser toutes nos forces", a insisté le ministre au micro de RTL.

8h41 - Le Brésil annonce un plan de soutien de 26 milliards d'euros

Le gouvernement brésilien a annoncé un plan de 147,3 milliards de reais (26 milliards d'euros). Cette somme servira, au cours des trois prochains mois, à soutenir les petites et moyennes entreprises et les familles à bas revenus ainsi que les retraités, a indiqué le ministre de l'Économie Paulo Guedes lors d'une conférence de presse à Brasilia.

La semaine dernière, le gouvernement du président Jair Bolsonaro avait déjà adopté un plan d'urgence de 5 milliards de reais pour le secteur brésilien de la santé.

Le Brésil recense jusqu'à présent 234 cas de Covid-19 et aucun décès.

8h33 - Airbus suspend quatre jours sa production en France et en Espagne

Airbus a annoncé la "suspension temporaire" de sa production pendant quatre jours en France et en Espagne, le temps de mettre en place des "conditions strictes" de sécurité pour assurer la santé des salariés face à l'épidémie de coronavirus.

"Cela laissera suffisamment de temps pour mettre en place" des mesures d'hygiène, de distanciation et de nettoyage permettant d'assurer la sécurité et la santé des salariés alors que la population est amenée à se confiner, ajoute le groupe dans un communiqué, précisant par ailleurs qu'il "maximise le travail à domicile dans la mesure du possible".

8h25 - La croissance française devrait entrer en récession en 2020

Le coronavirus va plonger la France dans la récession en 2020, a estimé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui a annoncé que le gouvernement tablait désormais sur un recul du produit intérieur brut (PIB) de 1%.

Le gouvernement, qui doit présenter "dans quelques heures" un projet de loi de finances rectificatif, inscrira "comme prévision de croissance en 2020 -1%, c'est-à-dire une croissance négative", a affirmé le ministre sur RTL ajoutant que ce chiffre était "provisoire".

