DIRECT Coronavirus : le dernier bilan fait état d'au moins 6.501 morts dans le monde

11h42 - Réunion extraordinaire des 27 dirigeants de l'UE mardi par visioconférence

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a convoqué, mardi, une réunion extraordinaire des 27 dirigeants de l'UE pour le suivi de la réponse à la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-il annoncé lundi sur Twitter.

I have decided to call a video conference with the European Council members on Tuesday 17 March to follow up on our #EUCO actions on #COVIDー19



Containing the spread of the virus, providing sufficient medical equipment, boosting research and limiting the economic fallout is key — Charles Michel (@eucopresident) March 16, 2020

Comme déjà une semaine plus tôt, la réunion se tiendra par visioconférence.

"Contenir la propagation du virus, fournir des équipements médicaux en quantité suffisante, stimuler la recherche et limiter les retombées économiques négatives sont clés", a souligné Charles Michel.

11h27 - Le bilan de l'épidémie causée par le coronavirus dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait au moins 6.501 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Plus de 168.250 cas d'infection ont été dénombrés dans 142 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins restrictifs.

Depuis le comptage réalisé la veille à 17h GMT, 81 nouveaux décès et 4.317 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 1.809 morts pour 24.747 cas, l'Iran avec 724 morts (13.983 cas), l'Espagne avec 288 morts (7.753 cas), et la France avec 127 morts (5.423 cas).

11h24 - Fiat Chrysler ferme la majorité de ses usines européennes jusqu'au 27 mars

Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a annoncé, ce lundi dans un communiqué, qu'il fermait la majorité de ses usines de fabrication européennes jusqu'au 27 mars.

Cette décision concerne six usines en Italie, une en Serbie et une en Pologne, précise FCA, alors que l'Italie déplore plus de 1.800 morts dus au coronavirus.

11h15 - Renault prêt à adapter son activité dans les prochains jours

Renault travaille sur différents scénarios pour adapter dans les prochains jours l'organisation du travail.

"Renault adapte ses moyens de production aux mesures prises par les autorité pour garantir la sécurité de ses collaborateurs et faire face à l'absentéisme prévisionnel sur les sites industriels", a déclaré une porte-parole du groupe au losange.

Parmi ces scénarios figurent une baisse des cadence, une réduction du nombre d'équipes ou un recours plus important aux intérimaires, a précisé la porte-parole.

À ce jour toutefois, les usines françaises du groupe continuent leur activité comme prévu, à l'exception du site de Flins (Yvelines), à l'arrêt suite à un défaut d'approvisionnement d'un fournisseur européen qui n'est pas lié au coronavirus. Les quatre usines espagnoles du groupe ont en revanche été mises à l'arrêt, en raison de l'épidémie.

10h49 - Macron prend la parole ce soir

Quatre jours après une première allocution pour lister les mesures prises afin de lutter contre la propagation du virus, le président de la République s'exprimera, de nouveau, ce lundi à 20h.

Dans cette déclaration depuis son bureau de l'Élysée, le chef de l'État devrait annoncer les mesures qui seront décidées lors d'un déjeuner avec les membres du Conseil de défense, a précisé l'Élysée.

Il pourrait évoquer notamment d'éventuelles mesures de confinement, sur lesquelles s'interrogent les Français.

Emmanuel Macron doit également trancher sur le maintien ou non du second tour des élections municipales.

10h42 - Groupe ADP craint un impact négatif de 190 millions d'euros en 2020

Le Groupe ADP envisage un impact négatif de 190 millions d'euros en 2020 sur son résultat d'exploitation (Ebitda) en raison de la chute du trafic sur les plateformes qu'il gère liée à la propagation du coronavirus, selon un communiqué lundi.

Ces estimations reposent sur une hypothèse de baisse de trafic à Paris de 25% entre mars et juin et de 25% entre mars et juillet sur les aéroports gérés par le groupe à l'international, explique le groupe.

"Compte tenu des événements passés, l'hypothèse de durée de rétablissement du trafic serait de 3 mois", selon le groupe.

Pour faire face à la situation, ADP indique mettre en oeuvre un plan qui comprend la fermeture d'infrastructures à Paris et à l'international dans les prochains jours pour "concentrer l'activité sur certains terminaux" et "réduire les coûts d'exploitation du Groupe ADP et des compagnies aériennes".

10h35 - La BCE prête à intervenir davantage si nécessaire

La Banque centrale européenne (BCE) est prête à intervenir davantage sur le marché des dettes souveraines si elle le juge nécessaire pour aider les pays de la zone euro à surmonter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, a déclaré lundi Robert Holzmann, membre du conseil des gouverneurs de la BCE.

"S'il y a une nécessité d'intervention en matière de dette souveraine, des mesures seront prises", a déclaré le gouverneur de la banque centrale d'Autriche.

10h07 - L'UE "anticipe une récession sur 2020"

L'Union européenne anticipe une récession sur 2020, a indiqué lundi le commissaire européen chargé du Marché intérieur Thierry Breton sur BFM Business, sans la chiffrer mais en prévoyant un impact global de la crise du coronavirus sur la croissance européenne "de 2 à 2,5%".

"Avant la crise, on était aux alentours de 1,4%" de prévision de croissance "sur l'ensemble du continent. On pense qu'on va avoir un impact entre 2 et 2,5%" sur cette croissance, a-t-il dit sur BFM Business.

Le commissaire européen a estimé que "bien entendu" les pays européens pourraient s'affranchir momentanément des règles du pacte de stabilité européen pour faire face à la crise, comme le prévoient les textes européens.

10h - La réforme de l'indemnisation du chômage reportée au 1er septembre

La réforme de l'indemnisation du chômage, qui devait entrer en vigueur le 1er avril, va être reportée au 1er septembre, a annoncé lundi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a aussi fait part de mesures pour l'emploi à domicile et les indépendants dans le cadre de la crise du coronavirus.

"La réforme a été conçue dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui", a justifié sur BFMTV et RMC la ministre, qui publiera un décret de report d'ici 48 heures.

Cette réforme durcit notamment le calcul de l'allocation pour les "permittents", ces travailleurs qui alternent contrats courts et périodes de chômage et qui sont nombreux dans les secteurs les plus touchés par la crise, comme le tourisme, la restauration ou l'événementiel.

Elle est depuis le début vivement critiquée par les syndicats qui demandent son abandon.

9h57 - Les centres commerciaux demandent un traitement équitable

Le conseil national des centres commerciaux (CNCC) appelle, dans un communiqué, l'ensemble des parties prenantes à la solidarité. Il recommande à ses adhérents propriétaires de mensualiser les loyers et charges facturés au titre du deuxième trimestre et de suspendre temporairement la mise en recouvrement des loyers et charges du mois d'avril.

Outre une demande au gouvernement de mettre en oeuvre dans les plus brefs délais les mesures de soutien annoncées, le CNCC rappelle qu'il n'est "pas traité de manière équitable avec les autres formes de commerce qui ne sauraient bénéficier d'un report des flux d'achat sans contribuer fortement à l'effort national demandé".

9h50 - Le gouvernement précise quels commerces peuvent ouvrir

Grandes surfaces, commerces alimentaires, pharmacies, marchands de journaux, pompes funèbres ou banques font partie des commerces qui pourront ouvrir dans le cadre des mesures de confinement décidées face au coronavirus par le gouvernement, détaille un arrêté paru lundi au Journal Officiel.

Les commerces français peuvent "continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté", dit le texte.

Le gouvernement ordonne depuis dimanche la fermeture des lieux "non indispensables", dont notamment les restaurants et les bars, mais un flou demeurait sur les commerces autorisés à ouvrir. Le Premier ministre, Édouard Philippe, avait évoqué samedi les magasins alimentaires, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac et les stations-essence.

Toutes ces activités sont énumérées par l'arrêté paru lundi, ainsi que les grandes surfaces de différentes tailles, supérettes, supermarchés et hypermarchés.

S'y ajoutent les revendeurs d'équipements d'automobiles et de deux roues, les fournisseurs des agriculteurs ainsi que leurs équipementiers, les vendeurs et réparateurs d'ordinateurs ou de téléphonie. Les blanchisseries et les services funéraires sont aussi ouverts.

Sur un autre plan, les lieux de cultes, comme les églises, resteront ouverts mais ne peuvent accueillir plus de 20 personnes, sauf en cas d'enterrements pour lesquels aucune limite n'est donnée.

9h47 - L'aérien et le tourisme piquent du nez



La chute boursière se poursuit ce lundi pour les grandes compagnies aériennes européennes, toujours plombées par les restrictions de déplacement et la baisse de la demande face à la propagation du coronavirus.

Vers 11h, Air France-KLM chutait ainsi de 16,5%, Lufthansa perdait 10,8% et IAG, la maison-mère de British Airways reculait de 21%. Easyjet plongeait de 16,9%, alors que Norwegian abandonnait 7,6%. ADP laissait 16,9% et Airbus reculait de 15,8%.

Dans le secteur du tourisme, le géant allemand TUI s'effondrait de 30,6%. Accord perdait 9%.

9h45 - Air France-KLM prévoit de réduire son offre de "70 à 90%" pendant deux mois

Le groupe Air France-KLM va réduire son activité de 70% à 90% lors des deux prochains mois au moins, en raison des restrictions de déplacement et de la baisse de la demande face à la propagation du coronavirus, selon un communiqué lundi.

Lire aussi : Covid-19 : Air France-KLM quasiment à l'arrêt pendant deux mois

L'offre du groupe en sièges kilomètres offerts, une mesure du calcul du nombre de sièges offerts sur une ligne aérienne, "pourrait baisser entre -70% et -90%", selon le communiqué du groupe qui a programmé cette diminution "pour une durée de 2 mois". Air France-KLM "continuera de suivre l'évolution du contexte au quotidien pour la faire évoluer si nécessaire".

A l'ouverture de la Bourse de Paris, le titre d'Air France-KLM dévissait de plus de 17%.

Air France immobilisera notamment "l'ensemble de sa flotte Airbus 380" et KLM "l'ensemble de sa flotte Boeing 747".

Le groupe prévoit en outre "une trajectoire financière fortement dégradée" par rapport aux objectifs annoncés lors de la publication de ses derniers résultats, fin février.

9h40 - Michelin arrête ses usines en Espagne, France et Italie pour une semaine

Le groupe français de pneumatiques Michelin a décidé d'interrompre la production de ses usines pendant "au moins une semaine" en Espagne, en France et en Italie à cause du coronavirus, a annoncé lundi matin un porte-parole.

Il s'agit de respecter "les mesures d'hygiène et de confinement mises en place dans ces pays", a expliqué ce porte-parole à l'AFP, précisant que cette décision était pour l'instant valable "jusqu'au dimanche 22 mars".

La fermeture concerne plus de 20.000 salariés sur 21 sites industriels dans les trois pays, "les plus touchés en Europe par l'épidémie", a précisé le porte-parole. Ces mesures "pourront être prolongées" et le groupe "pourra être amené à prendre des mesures similaires pour d'autres usines Michelin en Europe".

Le manufacturier de pneumatiques indique "regarder les processus d'indemnisation" pour les salariés, "en fonction des dispositifs dans chaque pays".

L'arrêt de production sera effectif à partir de mardi matin, en raison du délai nécessaire pour arrêter les usines.

9h30 - Les marchés européens sombrent

Le rebond de vendredi - timide en Europe mais spectaculaire à Wall Street - n'aura pas duré bien longtemps, alors que l'épidémie du coronavirus continue de se propager très rapidement. Lundi, les marchés boursiers européens repartent très nettement à la baisse, dans le sillage des places asiatiques. Et avant une ouverture, aussi attendue en forte baisse, de Wall Street.

Vers 9h30, le CAC chutait ainsi de 9,2%, repassant sous la barre des 3.800 points pour la première fois depuis 2013. A Francfort, le Dax baissait lui de 7,8%. Le Footsie londonien abandonnait 7,6%, alors que la Bourse de Milan cédait 4,9% et celle de Madrid 5,8%.

Plus tôt dans la journée, le Nikkei japonais avait laissé de 2,5% et le Kospi coréen avait reculé de 3,2%. La Bourse de Hong Kong avait perdu 4% et celle de Shanghai avait baissé de 3,4%. En Australie, l'ASX 200 s'était effondré de 9,7%, la pire chute de son histoire.

9h - Dernier bilan sanitaire en France

Selon le dernier décompte de l'agence nationale de santé publique, Santé Publique France, le bilan de l'épidémie a grimpé, dimanche, à 127 morts et 5.423 cas confirmés, soit 36 morts et plus de 900 cas supplémentaires en 24 heures. Plus de 400 personnes sont hospitalisées dans un état grave.

C'est la plus forte augmentation quotidienne des cas et décès depuis l'apparition du virus en France, qui est officiellement entrée samedi dans le stade 3 de l'épidémie.

