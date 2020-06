Édouard Philippe évoque son possible remplacement à l'issue des élections municipales

Édouard Philippe, candidat à la mairie du Havre (Seine-Maritime), laisse entendre mardi dans une interview au quotidien Paris-Normandie qu'il pourrait quitter Matignon "peut-être beaucoup plus tôt" qu'au terme du quinquennat d'Emmanuel Macron.

"S'il pense, après l'élection municipale, que je dois continuer ma mission à Matignon, j'assumerai mes responsabilités (...) S'il pense que quelqu'un d'autre est plus utile, je respecterai son choix en toute loyauté", dit-il dans cette interview.

"Donc, je vous le dis: si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre. Au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt", ajoute-t-il.