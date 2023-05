Elections au Medef : vers une alliance des challengers contre le favori ?

Qui succèdera à Geoffroy Roux de Bézieux à la présidence du Medef, le 6 juillet prochain ? Trois candidats ont obtenu les 150 parrainages nécessaires. Pierre Brajeux, Dominique Carlac'h, seule femme dans la course, et le favori Patrick Martin. Alors que des voix se font entendre au sein de l'organisation patronale sur une élection déjà jouée d'avance, les candidats eux cherchent à animer cette campagne. Et à recueillir le maximum de soutiens, au prix de potentielles tractations.