Emploi : Les embauches dans le privé dépassent le niveau d'avant la crise Covid

Le dynamisme de l'emploi salarié privé ne faiblit pas malgré une croissance à l'arrêt et des perspectives économiques dégradées. Il a progressé à nouveau de 0,4% au premier trimestre en France. Cela représente 86.800 créations nettes d'emplois, d'après les chiffres publiés ce jeudi par l'Insee, soit deux fois plus que sa précédente prévision du mois de mai.

Lire aussiPour ou contre : faut-il conditionner l'accès au RSA ? (Karl Olive face à Jean-Claude Barbier)

Les embauches d'entreprises privées sont ainsi en progression pour le neuvième trimestre consécutif, ce qui ramène l'emploi salarié au-dessus de son niveau d'avant la crise sanitaire (fin 2019) de 6,1% (soit +1,2 million d'emplois).

Il n'y a jamais eu autant de Français salariés

Secteur par secteur, la progression est inégale. L'intérim se contracte nettement ce trimestre à -2,2% (soit -18.100 emplois) quand l'emploi industriel rebondit de 0,3% (+8.200 emplois) après +0,2% au trimestre précédent, supérieur de 1,8% à son niveau de fin 2019. Dans le BTP, l'emploi se replie de 0,1% (soit -1.500 emplois) pour la première fois depuis 2016. Quant au tertiaire marchand, le rythme des recrutements s'améliore: +0,7% après +0,2% (soit +88.300 après +22.700 emplois).

La santé du marché de l'emploi surprend les pouvoirs publics. L'Urssaf s'étonne de ces bons chiffres « malgré des perspectives économiques qui restent incertaines, compte tenu notamment du haut niveau d'inflation, de la remontée des taux d'intérêt et des tensions géopolitiques ». 27 millions de Français, un chiffre record, occupent aujourd'hui un emploi salarié, dont une part importante de 5,9 millions de fonctionnaires (en hausse de +0,1% sur ce trimestre).

Surprise des économistes

« A chaque trimestre, on est surpris. On n'a pas de fléchissement des créations d'emploi, bien au contraire », analyse Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). « On continue d'avoir ce décalage entre une croissance molle (+0,2% au premier trimestre) et des créations d'emploi dynamiques », constate-t-il. « Malgré les pertes de productivité depuis trois ans, les entreprises continuent d'embaucher ».

« Les chiffres de l'emploi sont bons, et c'est tant mieux », a salué sur France Inter ce matin le ministre du Travail Olivier Dussopt. Le gouvernement maintient son ambition d'atteindre un taux de chômage autour de 5% (contre 7,1% aujourd'hui), estimant que cela nécessite 700.000 à 800.000 emplois supplémentaires d'ici la fin du quinquennat.

Lire aussiPour ou contre : l'IA va-t-elle mettre les cadres au chômage ? (Denis Jacquet face à Sarah Guillou)

La loi sur le plein emploi présentée hier en Conseil des ministres prévoit une réforme de Pôle Emploi pour atteindre cet objectif de plein-emploi mais également résoudre les difficultés de recrutement des entreprises. Selon Mathieu Plane, « comme tout le monde recrute, ça crée des tensions car ça prend plus de temps mais ces embauches ont bien lieu ».