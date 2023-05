Les Français craignent une hausse du chômage mais croient en une baisse de l’inflation, selon l'Insee

Les Français sont mitigés en mai. Le moral des ménages en France est resté globalement stable en mai, les Français se montrant toutefois un peu plus confiants sur leur situation financière future et l'évolution du niveau de vie dans le pays, a indiqué ce vendredi l'Insee.

L'indicateur, qui reflète l'opinion des ménages sur la situation économique, est resté inchangé à 83 points par rapport à avril, un niveau qui reste toutefois « bien au-dessous » de sa moyenne de longue période (100), a précisé l'Institut national de la statistique. En mai, l'opinion des quelque 2.000 ménages interrogés sur l'évolution passée du niveau de vie en France a reculé de deux points, au plus bas depuis 1970.

Pour rappel, le moral des ménages en France s'est légèrement amélioré en avril, les Français se montrant plus confiants sur l'évolution de leur niveau de vie et de leur situation financière, a indiqué l'Insee mercredi. L'indicateur, qui reflète la confiance des ménages, gagne un point à 83 points par rapport à mars (révisé en hausse). Ce niveau reste toutefois bien inférieur à la moyenne de longue période (100 points).

Craintes sur le chômage mais confiance dans la baisse du coût de la vie

En mai, alors que les craintes relatives au chômage progressent légèrement, les ménages sont cependant un peu plus optimistes quant au niveau de vie en France pour les douze prochains mois. Le solde associé gagne trois points tout en restant, ici aussi, en deçà de sa moyenne longue. Concernant l'inflation, les ménages se montrent également plus confiants : ils sont bien moins nombreux qu'en avril à penser que les prix augmenteront au même rythme sur les douze prochains mois (-21 points).

Quant à leur propre situation financière future, le solde d'opinion a augmenté de deux points, tandis que la situation financière passée est jugée plus négativement et perd un point. Dans les deux cas, le niveau reste bas, sous la moyenne de longue période. Toutefois, le solde d'opinion des ménages relatif à leur capacité d'épargne se replie, tant concernant la situation actuelle que future (-2 points dans chaque cas). « En dépit d'une moindre capacité d'épargne, les ménages sont un peu plus nombreux à estimer qu'il est opportun d'épargner: le solde associé rebondit de deux points en mai. Il reste ainsi nettement supérieur à sa moyenne », a souligné l'Insee. La proportion des ménages estimant opportun de faire des achats importants perd un point.

Allemagne : le moral des ménages ne fait que baisser Outre-Rhin, le moral des consommateurs devrait s'améliorer mais faiblement en juin, selon le baromètre GfK publié jeudi. L'institut prévoit un indice à -24,2 points pour juin, en hausse de 1,6 points sur un mois après un indice à -25,7 points en mai, a-t-il indiqué dans un communiqué. L'indice poursuit sa remontée entamée novembre, quand il affichait alors un score de -41,9 points après quatre mois de plongeon face à l'envolée de l'inflation. Cependant, « le sentiment des consommateurs ne montre pas pour le moment de tendance claire à la hausse », c'est pourquoi leur regain de confiance « a de nouveau ralenti », fait remarquer Rolf Bürkl, expert du GfK.

(Avec AFP)