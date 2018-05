Emploi : un premier trimestre au ralenti

L'embellie était de courte durée. Selon les données de l'Insee publiées ce mercredi, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) est de 9,2% de la population active en France après 9% au quatrième trimestre 2017. Il est en hausse de 0,2 point, après avoir baissé de 0,7 point au trimestre précédent.

Du côté de la France métropolitaine, le nombre de chômeurs est également en hausse de 83.000 en ce début d'année 2018. Le taux de chômage est en hausse de 0,3 point par rapport au trimestre précédent, atteignant 8,9% de la population active. Un an après son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron, qui a engagé une réforme en profondeur du Code du travail à l'automne dernier, se trouve déjà confronté à des difficultés pour résoudre l'un des points noirs de l'économie française : la résorption du chômage.

Les femmes particulièrement touchées

Le nombre de chômeurs au sens du BIT s'est élevé à 2,586 millions à la fin du premier trimestre 2018, soit 83.000 de plus qu'au dernier trimestre 2018. Cette variation a concerné toutes les tranches d'âge. Le chômage chez les jeunes (15-24 ans) est passé de 20,6% à 20,8% et chez les 50 ans et plus, il est passé de 6,1% à 6,3%.

Chez les hommes, il est resté stable entre les deux trimestres. En revanche, la hausse la plus spectaculaire concerne les femmes avec un taux passant de 8,4% à 9% en trois mois. Chez les chômeurs de longue durée, le taux a légèrement varié à la baisse entre les deux périodes pour s'établir à 3,6%. Il concerne tout de même 1,06 million de personnes.

Recul du "halo"

En revanche, le "halo" du chômage a baissé au cours du premier trimestre. Ces personnes qui souhaitent travailler, mais ne sont pas comptabilisées parce qu'elles peuvent être découragées ou ne sont pas disponibles immédiatement, étaient 1,48 million au premier trimestre, un nombre en baisse de 22.000 sur le trimestre et de 10.000 sur un an.

L'autre bonne nouvelle est que le taux d'emploi (*) des 15-64 ans s'est établi à 65,7%, stable par rapport à la fin de l'année 2018. Il est à son plus haut niveau depuis le début des années 80 rappelle l'institut de statistiques publiques. Sur le trimestre, le taux d'emploi s'accroît légèrement pour les personnes de 50 à 64 ans et il est quasi stable pour les autres catégories. Le taux d'emploi en CDI progresse légèrement (49,1% contre 49,2% sur le quatrième trimestre 2017) alors que celui en CDD/intérim est stable (8,1% contre 8%). Par ailleurs, le taux des personnes en situation de sous-emploi a augmenté de 0,4 point à 6%. Il s'agit de personnes à temps partiel qui souhaiteraient travailler plus d'heures. C'est une forme de temps partiel subi.

Enfin, le taux d'activité (**) des 15-64 ans s'est élevé à 72,2% au cours des trois premiers mois de l'année, "son plus haut niveau depuis 1975" souligne l'organisme public. Il augmente de 0,2 point par rapport au dernier trimestre et 0,8 point en glissement annuel.

Coup de frein sur les déclarations d'embauche

Le ralentissement du marché du travail est également visible dans les chiffres communiqués par l'Acoss, c'est-à-dire l'Agence centrale des organismes de sécurité centrale qui collectent notamment les cotisations. Selon le dernier baromètre économique publié ce 23 mai, le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors-intérim) diminue de 2,8% après une hausse de 1,1% en mars. Sur trois mois, cet indicateur progresse tout de même de 2,3% et de 3% sur un an. La baisse du mois d'avril s'explique principalement par une diminution des déclarations d'embauche en CDD de plus d'un mois et un repli des embauches en CDI (-1%). En revanche, les déclarations d'embauche en contrat à durée indéterminée restent dynamiques sur un an (+11,2%).

Ralentissement de la croissance du privé

La croissance a marqué le pas au cours du premier trimestre. Selon les derniers chiffres du cabinet Markit, la croissance du secteur privé a ralenti en raison "d'une baisse de la demande sous-jacente comme en témoigne le repli du taux de croissance des nouvelles affaires à un plus bas de 17 mois", indique l'organisme. Pour Alex Gilles, économiste chez Markit, "l'indice composite de l'activité globale signale en effet la plus faible expansion du secteur depuis près d'un an et demi, indiquant ainsi un nouvel essoufflement de la reprise économique française au cours du deuxième trimestre 2018." Compte tenu d'une baisse de la demande clients, les entreprises françaises "ont limité le recrutement de personnel supplémentaire au mois de mai " précise le communiqué.

Si le taux de chômage a quand même entamé une bonne décrue, les derniers chiffres de l'Insee rappellent que la situation du marché du travail tricolore reste défavorable au regard de ses voisins et que la baisse demeure très fragile. L'écart entre le taux de chômage de la France et celui de la zone euro devrait persister même si la conjoncture est meilleure.

(*) Le taux d'emploi est défini comme la part des personnes ayant un emploi parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, exprimée en pourcentage.

(**) Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante selon la définition de l'Insee.