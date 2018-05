Baisse du chômage : les Français perplexes sur la méthode Macron

La lutte contre le chômage reste un combat de tous les instants. Selon le dernier baromètre BVA/La Tribune (*) sur les questions de l'économie, 63% des interrogés se déclarent insatisfaits des réformes engagées par Emmanuel Macron et son gouvernement pour réduire le nombre de chômeurs. Depuis son arrivée au pouvoir, le taux de chômage au sens du bureau international du travail a quand même diminué, passant de 9,4% à la fin du second trimestre 2017 à 8,9% à la fin de l'année. Malgré cette baisse, le chômage reste bien plus élevé que la moyenne de l'UE et celle de la zone euro et l'écart persiste. Et si l'exécutif a fait passer la réforme du code du travail à l'automne, il est encore tôt pour juger de ses possibles effets sur le marché du travail.

Les Français critiques

D'une manière générale, l'échantillon interrogé par l'organisme de sondages reste critique à l'égard de la politique économique du gouvernement. Même si le degré de satisfaction augmente de 3 points depuis février dernier, 55% des Français jugent mauvaise la politique économique menée actuellement par le gouvernement, un quart estimant que cette dernière est très mauvaise (24%). Le regain de soutien "fait écho à la progression de cet indicateur enregistrée fin 2017 (+3 points entre octobre et décembre) suite au débat sur la réforme du code du travail. La fermeté affichée par Emmanuel Macron et le gouvernement concernant les réformes économiques semble, jusqu'ici, leur être bénéfique dans l'opinion" explique BVA. Le pouvoir d'achat, la politique fiscale, la réduction du déficit public constituent les autres domaines d'insatisfaction des Français interrogés en matière de politique économique.

A l'inverse, seuls 4 répondants sur 10 soutiennent les réformes économiques de Matignon (40% la jugent bonne) alors même que la grogne sociale chez les cheminots se prolonge. La compétitivité des entreprises représente le domaine d'action économique qui génère le plus de satisfaction. Ils sont 46% à être satisfaits. Il faut dire que l'Elysée a mis l'accent sur les réformes qui devraient améliorer la compétitivité des entreprises telles que la baisse de l'impôt sur les sociétés ou la loi Pacte . Ce texte de loi visant à transformer les PME en entreprises de taille intermédiaire devrait être discuté en conseil des ministres dans les prochains jours.

Du soutien dans les catégories aisées

L'examen des résultats permet d'observer que la politique économique menée trouve plus de soutiens chez les catégories favorisées (cadres : 56%; foyers dont les revenus mensuels sont supérieurs à 3.500 euros : 53%) et des retraités, même si ceux-ci semblent plus partagés (48% jugent la politique économique bonne). Depuis la hausse de la CSG pour les retraités qui ont des revenus mensuels supérieurs à 1.200 euros par mois, le mécontentement s'amplifie pour cette population qui a fortement voté pour le candidat de la République en marche à la présidentielle de 2017.

A l'inverse, les profils les plus vulnérables sur le marché du travail se montrent bien plus critiques à l'égard des réformes du tandem Macron-Philippe. Chez les employés et les ouvriers, seuls 30% déclarent être satisfaits des mesures engagées par la Présidence de la République sur le plan économique.

Peu d'alternatives

Dans le champ politique actuel, les Français ne perçoivent pas d'alternative crédible pour améliorer la situation économique de la France. Si 44% des Français estiment que l'action de l'ancien banquier d'affaires pourra améliorer les performances économiques de la France, ils sont bien plus réservés sur la capacité des autres forces politiques en présence (Les Républicains 29%, la France insoumise 21%, le Front national 21% et le PS 14%).

"Uniquement 20% des Français estiment que Marine le Pen pourrait obtenir de meilleurs résultats économiques qu'Emmanuel Macron, 54% estimant qu'ils seraient moins bons, score le plus élevé parmi les personnalités testées (et 24% jugent qu'elle aurait des résultats ni meilleurs ni moins bons)."

En l'absence d'alternative crédible, l'ancien ministre de l'Economie a un horizon dégagé pour déployer ses mesures même si la contestation sociale s'installe dans plusieurs secteurs professionnels. En revanche, la conjoncture pourrait être moins favorable si le ralentissement de la croissance se poursuit dans les trimestres à venir.

(*)Méthode : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet du 14 au 15 mai 2018. La représentativité de l'échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, CSP du chef de famille et de la personne interrogée, après stratification par région et catégorie d'agglomération.

