Épargne Covid : des écarts vertigineux

La pandémie continue de secouer les moteurs de l'économie. Près d'un an après l'annonce du premier confinement par le Président de la République Emmanuel Macron, le PIB resterait inférieur de 5% à son niveau d'avant crise. Cette récession inédite depuis la fin de la Seconde guerre mondiale n'a cependant pas eu les mêmes répercussions sur l'ensemble des Français. Dans leur dernière note de conjoncture, les économistes de l'Insee ont montré que la chute spectaculaire de la consommation des ménages a entraîné une montagne d'épargne chez les 10% les plus aisés. Même si le gouvernement espère une réouverture au plus vite de l'économie tricolore, la flambée des variants dans les chaînes de contamination et la lenteur de la campagne de vaccination repoussent sans cesse le début d'une reprise solide de la croissance tricolore.

Dans ce contexte troublé, les débats sur l'utilisation de cette épargne se multiplient. Bien que...