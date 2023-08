Fiscalité : après Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, Bruno Le Maire continue de cajoler le patronat

L'opération de câlinothérapie se poursuit. Après Elisabeth Borne, le ministre de l'Economie est intervenu lors de l'université d'été du Medef, la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), ce mardi 29 août. À cette occasion, il est, une nouvelle fois, revenu sur la fiscalité portant sur les entreprises, sujet épineux en cette rentrée.

Lire aussiFiscalité : l'exécutif peine à rassurer les patrons

« Nous continuerons à baisser les impôts des entreprises dans les années qui viennent, je ne veux laisser aucun doute sur ce sujet », a martelé le locataire de Bercy, dès le début de son intervention, déclenchant des applaudissements polis au sein de l'assemblée.

Le ministre de l'Economie n'a pas hésité à provoquer l'assistance. « Votre taux d'impôt sur les sociétés, (...) il a augmenté ou baissé depuis six ans ?, a-t-il interrogé, le sourire aux lèvres. Il me semble qu'il a baissé de 33,3% à 25% ! (...) Je n'ai jamais dévié de ligne. (...) Baisser les impôts, c'est bon pour tout le monde ».

Lire aussiEmmanuel Macron en opération séduction auprès du patronat

« Si on peut supprimer la CVAE définitivement plus tôt que 2027, nous le ferons »

La semaine passée, le ministre de l'Economie a annoncé le report de la suppression définitive de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, un impôt de production, qui se fera de façon étalée jusqu'à la fin du quinquennat et non plus en une seule fois, dès 2024, comme prévu.

« Si on peut supprimer la CVAE définitivement plus tôt que 2027, nous le ferons sans hésitation, mais ce n'est pas dans votre intérêt d'avoir des comptes publics mal tenus », a asséné Bruno Le Maire, évoquant la nécessité d'un budget équilibré afin de garantir la crédibilité de la France sur les marchés mais douchant quelque peu les espoirs du patronat.

La veille, la Première ministre a, elle aussi devant les chefs d'entreprise, assuré l'ambition du gouvernement de le faire « le plus vite possible » mais « avec la nécessité de maintenir notre trajectoire de maîtrise de nos dépenses publiques ». Autrement dit : à un « rythme le plus rapide et compatible avec notre trajectoire de finances publiques ».

« On a aujourd'hui un contexte macro-économique plus incertain que celui que nous pouvions attendre et dont on doit tenir compte », a rappelé à la cheffe du gouvernement, ajoutant que : « Chacun doit prendre sa part, comme l'Etat avec notamment la baisse de 3% des dépenses de l'Etat en volume, pour maintenir notre trajectoire de finances publiques et donc on demande à chacun d'entendre la nécessité de participer à cet effort ».

« Un très mauvais signal » pour le Medef

Mais du côté du patronat, on fustige la décision du gouvernement. « Un nouvel étalement de la suppression de la CVAE serait un très mauvais signal », a ainsi lancé tout de go Patrick Martin, patron du Medef à la Première ministre, assise au premier rang, lundi.

« Nos entreprises, singulièrement nos entreprises industrielles, ont un impérieux besoin de cette suppression immédiate, au moment où la concurrence internationale s'intensifie et où nous devons investir massivement sur la décarbonation », a-t-il ajouté.

Cette suppression annoncée pour 2024 a été intégrée par les entreprises « notamment en termes de décisions d'investissement et d'embauche », et « elle doit intervenir en temps et en heure », a-t-il martelé.

(Avec AFP)