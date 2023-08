« Nous menons une politique pro-business », dit Elisabeth Borne aux patrons, malgré la volte-face sur la CVAE

[Article publié le lundi 28 août à 15H25 et mis à jour à 15H33] Depuis 2017, nous menons une politique pro-business, tels ont été les mots de la Première ministre, ce lundi, en préambule de son allocution devant les chefs d'entreprise réunis pour la traditionnelle université d'été du Médef, la Rencontre des entrepreneurs de France (Ref).

L'occasion pour Elisabeth Borne de tenter d'apaiser les inquiétudes du patronat. À commencer par celle concernant la suppression de la contribution à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), un impôt de production, qui se fera de façon étalée jusqu'à la fin du quinquennat et non plus en une seule fois, dès 2024, comme prévu.

Confirmant ce décalage, Elisabeth Borne a ainsi assuré l'ambition du gouvernement de le faire « le plus vite possible » mais « avec la nécessité de maintenir notre trajectoire de maîtrise de nos dépenses publiques ». Autrement dit : à un « rythme le plus rapide compatible avec notre trajectoire de finances publiques ».

« On a aujourd'hui un contexte macro-économique plus incertain que celui que nous pouvions attendre et dont on doit tenir compte », a rappelé à la cheffe du gouvernement, ajoutant que : « Chacun doit prendre sa part l'Etat prend sa part notamment avec baisse de 3% des dépenses de l'Etat en volume pour maintenir notre trajectoire de finances publiques et donc on demande à chacun d'entendre la nécessité de participer à cet effort ».

Paiement des indemnités en cas d'arrêt maladie : « pas de décisions unilatérales »

Concernant l'ambition du gouvernement de demander aux sociétés de prendre en charge des indemnités journalières dans le cadre des arrêts maladie pour freiner la progression de ces derniers, Elisabeth Borne s'est voulue rassurante. « Dressant le constat du nombre et du coût des arrêts maladies [qui] augmentent, - autant d'argent qui ne peut pas aller au financement de notre hôpital de notre politique du médicament - » , « il n'y aura pas une décision descendante venant du gouvernement », a-t-elle assuré. « Mais nous devons ensemble, médecin, assurance maladie, gouvernement, employeurs, salariés, trouver la façon de contenir ces dépenses »; a-t-elle néanmoins ajouté.

Emmanuel Macron aux patrons : « J'ai besoin de vous »

Peu avant la cheffe du gouvernement, c'est Emmanuel Macron qui a pris la parole. Il a enregistré à l'intention des chefs d'entreprise, un message vidéo d'une dizaine de minutes dans lequel il s'est directement adressé à eux : « J'ai besoin de vous », leur a-t-il assuré à plusieurs reprises.

« Ce à quoi je crois en cette rentrée, c'est un message d'unité. Tous unis pour gagner la bataille du plein emploi, tous unis dans une conjoncture un peu plus difficile où il nous faut tenir et continuer d'avoir des bons résultats français, tous unis pour projeter notre pays vers les défis de demain », a-t-il énuméré.

« Vous savez que vous avez un président et un gouvernement qui, quand il s'engage sur des choses, le fait. J'attends la même chose de vous », a conclu le chef de l'Etat.

(Avec AFP)