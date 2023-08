Impôt sur les entreprises : Bruno Le Maire reporte la suppression de la CVAE à 2027

Pas de question de dévier de la trajectoire, y compris à quelques semaines de la présentation du projet de loi de finances 2024 en Conseil des ministres, et alors que l'examen devrait être ardu, en l'absence de majorité au Parlement. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a en effet assuré ce jeudi que le gouvernement ne dévierait « pas d'un pouce » de la politique qu'il a menée jusqu'à présent en faveur des entreprises, lors de son discours de rentrée à Alex (Haute-Savoie).

🔴 DIRECT | Discours de @BrunoLeMaire devant les acteurs économiques en Haute-Savoie. https://t.co/dZBWD9G7IU — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) August 24, 2023

« Je veux rassurer tous ceux qui nous soutiennent depuis plus de six ans », a-t-il insisté, « vous pouvez compter sur nous, nous ne dévierons pas d'un pouce de la seule politique économique qui a donné les meilleurs résultats que la France ait connus depuis 40 ans : la politique de l'offre ».

Des craintes confirmées

La déclaration, si elle n'est pas nouvelle sur le fond - envoyant un signal clair sur les bancs du Parlement avant l'examen prévu à l'automne -, intervient surtout alors que Bercy a entamé un bras de fer avec le patronat.

Les responsables du Medef et de la CPME ont dénoncé mardi dernier un possible nouvel étalement dans le temps de la suppression d'un impôt de production: la CVAE. Ce jeudi, Bruno Le Maire a confirmé sa disparition définitive d'ici fin 2027. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sera « définitivement supprimée » d'ici à la fin 2027, et la « baisse de cet impôt continuera dès 2024 », a spécifié le ministre.

Or, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a été réduite de moitié cette année et devait initialement être complètement supprimée en 2024. Les propos du locataire de Bercy confirment ainsi les craintes du patronat.

Les investissements étrangers plus encadrés

Outre le budget 2024, Bruno Le Maire a annoncé jeudi son intention de durcir le contrôle par l'Etat des investissements étrangers dans les sociétés françaises. « Nous élargirons les secteurs éligibles aux contrôles notamment aux activités d'extraction et de transformation des matières premières critiques, car ces secteurs sont devenus décisifs pour la souveraineté du pays », a-t-il indiqué, ajoutant que le contrôle, automatique quand un investisseur non européen achète 10% ou plus du capital d'une firme, serait étendu aux prises de participation dans des « succursales françaises d'entreprises étrangères ».

(Avec AFP)