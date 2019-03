Fiscalité : Laurent Wauquiez plaide pour une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu

Alors que le Grand débat imaginé par Emmanuel Macron pour sortir de la crise des "Gilets jaunes", dont le coup d'envoi a été donné le 15 janvier, prendra fin lundi 18 mars, le président des Républicains Laurent Wauquiez a proposé, ce jeudi 14 mars, dans une interview accordée au Figaro et sur RMC, une baisse de l'impôt sur le revenu de 10 %, des "heures d'intérêt général" systématiques en contrepartie au RSA, et l'annulation des mesures fiscales touchant les retraités, en guise de conclusion à cette concertation nationale.

"Premièrement, il faut baisser les impôts. Je demande une baisse de 10 % de l'impôt sur le revenu pour toutes les classes moyennes, sans condition. Et je propose la baisse des droits de succession en augmentant de 50 % le patrimoine que l'on peut transmettre à ses enfants et petits-enfants, de son vivant, sans acquitter d'impôt", a dit M. Wauquiez pour qui les droits de successions actuels sont "injustes".

"Je propose qu'en contrepartie du RSA on mette systématiquement des heures d'intérêt général. Je propose que nous mettions en place un système permettant de plafonner les prestations sociales pour qu'elles ne dépassent pas 75 % du Smic. Et je propose que, dans le même temps, on poursuive la revalorisation du travail, notamment par les heures supplémentaires", a-t-il développé.