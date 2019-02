Les impôts directs ont bondi de 25% en sept ans selon l’Ifrap

Depuis 2010, les impôts directs qui pèsent sur les revenus et le patrimoine des ménages ont cru de plus de 25% selon une étude du think tank libéral spécialisé dans les politiques publiques Ifrap, relayée par Le Figaro.

Commandée dans le cadre du grand débat, cette étude s'appuie sur les données de l'Insee et de la direction générale des Finances publiques. Les impôts directs sont ici constitués de la CSG-CRDS, des prélèvements sociaux, de l'impôt sur le revenu et sur les capitaux mobiliers, des taxes foncières et d'habitation, de l'impôt de solidarité sur la fortune le cas échéant, et des droits de mutation à titre gratuit (droits de successions), rappelle le quotidien. Ils s'opposent à la fiscalité indirecte (TVA et les différentes taxes sur les produits dont le carburant) qui n'a pas été prise en compte dans cette étude.

52% des impôts directs payés par les 10% les plus riches

Après une légère baisse de 16% à 14,8% du revenu de base entre 2000 et 2010, les impôts directs n'ont cessé d'augmenter jusqu'à atteindre 18% du revenu de base en 2017. En sept ans, les impôts directs ont progressé de plus de 63 milliards d'euros, pour atteindre 250 milliards d'euros en 2017, soit une hausse globale de 25,2%.

Selon la fondation, les 10% de foyers les plus aisés paient 52% de l'ensemble des impôts directs, soit 130 milliards d'euros sur les 250 milliards collectés en 2017. Les 30% de Français les moins aisés contribuent quant à eux à 2% du total des impôts directs.