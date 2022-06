Fonctionnaires : le gouvernement annonce une hausse des salaires de 3,5% à partir du 1er juillet

Le gouvernement n'en finit plus d'égrener les mesures qui figureront dans son projet de loi sur le pouvoir d'achat. Ce dernier devrait être présenté en Conseil des ministres le 6 juillet. Après avoir appris lundi, selon un document partiellement consulté par l'AFP, qu'une série de prestations familiales et de minima sociaux (revenu de solidarité active, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de solidarité aux personnes âgées) bénéficieraient d'une hausse rétroactive de 4% à partir du 1er juillet, c'est désormais au tour de la fonction publique de bénéficier d'un coup de pouce du gouvernement.

Le salaire des 5,7 millions d'agents publics va, ainsi, être revalorisé de 3,5% dès le 1er juillet, a annoncé mardi le ministère de la Fonction publique à l'AFP. Ces 3,5%, qui constituent selon le ministère la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans, « s'additionnent » à l'augmentation moyenne d'1,5% constatée chaque année sur les traitements des fonctionnaires et contractuels. Ils représentent, de même source, un coût total de 7,5 milliards d'euros réparti entre l'Etat et les collectivités.

Cette mesure doit venir prévenir le risque de colère sociale à la rentrée, alors que plusieurs mouvements sociaux émergent dans l'Hexagone. L'économie française est en effet percutée par une inflation record, à 5,2% en mai, soit un plus haut depuis 37 ans.

4% de revalorisation pour la prime d'activité et les retraites

Aussi, selon les informations appris la veille, la prime d'activité devrait, elle, bénéficier d'une revalorisation de 4% ainsi que les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base, comme cela avait déjà été annoncé par la Premier ministre Élisabeth Borne avant les élections législatives.

Lundi, Bruno Le Maire a également confirmé que le projet de loi sur le pouvoir d'achat prévoyait de limiter la hausse des loyers à 3,5%. Avec ce « bouclier loyer », le gouvernement assure ainsi avoir choisi « une solution équilibrée », en tenant compte des contraintes des propriétaires et de celles des locataires, selon des sources aux ministères de l'Économie et de la Transition écologique. Par ailleurs, les aides personnelles au logement (APL) bénéficieront d'une revalorisation de 3,5%.

(Avec AFP)