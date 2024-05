France  : le taux de chômage s'est stabilisé à 7,5% au premier trimestre 2024

On est encore loin des 5% que le gouvernement vise d'ici 2027. Le taux de chômage en France, au sens du Bureau international du Travail (BIT), s'est stabilisé à 7,5% de la population active au premier trimestre 2024, d'après l'nsee. Il demeure néanmoins inférieur de 3 points de pourcentage à son pic de mi-2015. Pour rappel, le taux de chômage avait atteint fin 2022 début 2023 son niveau le plus bas depuis 1982, à 7,1% de la population active.

Ainsi, 6.000 chômeurs supplémentaires ont été comptabilisés au cours du dernier trimestre écoulé, portant leur nombre dans la France entière (hors Mayotte) à 2,3 millions.

Lire aussiRecul du chômage des plus de 50 ans

Le chômage augmente chez les jeunes

Dans le détail, au dernier trimestre, le taux de chômage augmente de 0,6 point pour les 15-24 ans, à 18,1%, en hausse de 1,5 point sur un an. Il se replie de 0,2 point pour les 25-49 ans à 6,8%, et est quasi-stable pour les 50 ans et plus à 5,1% (+0,1 point). Le taux de chômage diminue légèrement (-0,1%) pour les femmes à 7,3% et augmente légèrement (+01%) pour les hommes, à 7,7%.

De son côté, le halo autour du chômage, constitué des personnes considérées comme inactives par le BIT parce qu'elles souhaitent un emploi mais n'en recherchent pas ou ne sont pas disponibles, diminue légèrement de 16.000 personnes et concerne désormais 1,9 million de personnes.

De nouvelles règles d'indemnisation dès le 1er juillet

Par ailleurs, le taux de chômage de longue durée, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi en recherche depuis au moins un an, est stable à 1,8% de la population active. Le nombre de ces chômeurs diminue de 23.000 par rapport au dernier trimestre 2023, à 549.000 personnes.

Le ministère du Travail, pour faire baisse le taux de chômage, a déjà annoncé qu'il fixera lui-même les nouvelles règles d'indemnisation par un « décret de carence » avec une prise d'effet au 1er juillet, faute d'accord trouvé entre les partenaires sociaux sur la vie au travail et l'emploi des seniors.

L'exécutif évoque certaines pistes, notamment sur les conditions d'affiliation à France Travail: pour bénéficier du chômage, il faudra avoir travaillé neuf mois sur les deux dernières années, et non plus six. De plus, une nouvelle loi Travail, avec des mesures pour faciliter la vie des entreprises, notamment des PME, est par ailleurs toujours attendue à l'automne.

Les intentions d'embauche se maintiennent à un « très haut niveau »

Selon le ministère du Travail, les intentions d'embauche pour 2024 se maintiennent ainsi à un « très haut niveau », même si elle fléchissent par rapport à la phase de rattrapage post-Covid des deux dernières années, selon une enquête annuelle publiée mercredi par France Travail (ex-Pôle Emploi). Un fléchissement corroboré par l'Urssaf, qui relève des déclarations d'embauche en baisse de 0,8% au premier trimestre, notamment pour les CDI (-1,5%). Sur un an, la baisse est de 2,7%, et de 4,1% sur les CDI.

Parmi les métiers les plus recherchés par les employeurs figurent, sans surprise, les métiers de l'hôtellerie-restauration (serveurs, cuisiniers...), les métiers de l'agriculture ou encore ceux de l'aide à la personne et du soin. Pour 2024, les employeurs anticipent des difficultés de recrutement pour 57,4% de leurs projets (-3,6 points par rapport à 2023).

(Avec AFP)