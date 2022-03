Guerre en Ukraine : la Bretagne touchée par la flambée des prix du carburant et des céréales

Plus d'un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'incertitude demeure pour de nombreux secteurs sur les répercussions économiques à court et à moyen terme. Qu'en est-il du côté de la Bretagne, où la flambée du coût de l'énergie, du prix du carburant, des fertilisants et des aliments pour animaux inquiète les secteurs de la pêche et de l'agriculture ? L'impact sur l'industrie ou la construction reste encore à mesurer.

Selon les chiffres des échanges commerciaux avec l'Ukraine et la Russie, la Bretagne, au contraire d'autres territoires, commerce assez peu avec ces deux pays. L'Ukraine ne figure pas parmi ses dix premiers pays clients (exportations) ni dans celui de ses principaux fournisseurs (importations).

Un document de Bretagne Commerce International couvrant l'année passée évalue les exportations bretonnes vers l'Ukraine à 31 millions d'euros (33 millions en 2019) et les importations à 61 millions euros (56 millions en 2019). Les importations concernent beaucoup les produits agricoles et agroalimentaires. L'arrêt des ports en Ukraine génère des impacts sur les aliments, les engrais et les productions animales.

519 millions d'euros d'hydrocarbures... sur 610 millions d'importations russes

La Russie n'apparaît pas non plus comme un partenaire majeur de la Bretagne, malgré des échanges commerciaux plus élevés.

Sur les 6,4 milliards d'exportations françaises vers la Russie, les exportations bretonnes ont pesé 93 millions d'euros en 2021. Les données des douanes françaises les décomposent notamment en cosmétiques (22,6 millions d'euros), aliments pour animaux (17 millions d'euros), produits carnés (4 millions d'euros), volailles vivantes, œufs (3,5 millions d'euros).

Côté importations, la Russie vend ses matières premières. Elle est le septième fournisseur breton, là où les importations de pays comme l'Allemagne ou la Chine dépassent le milliard d'euros.

L'an passé, la Bretagne a ainsi importé pour 610 millions d'euros, dont 519 millions d'euros au titre des produits pétroliers raffinés, essence ou gasoil débarqués dans les ports de Brest ou Lorient. Le carburant russe domine largement les approvisionnements bretons.

Le reste des importations concerne les huiles (notamment de tournesol pour l'agro-alimentaire) et graisses (22 millions d'euros), des bois sciés (19 millions d'euros), des conserves de poissons (16 millions d'euros) et des engrais et fertilisants pour 10,3 millions d'euros. Le port de Saint-Malo voit régulièrement débarquer les cargos chargés de bois et d'engrais.

Si l'on ajoute la Biélorussie, les exportations totales s'élèvent à 128,4 millions d'euros, soit 1,1% des exportations bretonnes. Les montants des flux d'importations représentent 675 millions d'euros, soit un peu plus de 5% du montant total des importations bretonnes, selon des chiffres livrés par la CCI Bretagne.

Répercussion des prix agricoles sur les consommateurs ?

Tandis que les pêcheurs, comme ceux de Lorient, bloquent des ports pour protester contre la flambée des cours du gazole, les répercussions de la guerre sur les prix des céréales importées et du gaz, inquiètent le secteur agricole sur deux points.

« Le prix des céréales destinées à nourrir les animaux et les élevages porcins, avicoles et un peu bovins, s'envole » signale André Sergent, président de la Chambre régionale d'agriculture. « La guerre a un impact direct sur les prix mondiaux dans un contexte où les cours des céréales étaient déjà très hauts, autour de 300 euros la tonne à la fin de 2021.

Actuellement, on se situe entre 300 et 400 euros la tonne. Les éleveurs vont subir une hausse de 100 euros du prix des aliments consommés par les animaux, mais en face, le prix de vente des productions est scotché à 1,40 euro en moyenne le kilo. Il faudrait 1,65 euro. Cela pose des problèmes de financement pour la filière porc dont l'alimentation représente 70% du coût de production. »

Le plan de résilience du gouvernement prévoit 400 millions d'euros pour les éleveurs et devrait couvrir une partie du manque à gagner. Mais selon André Sergent, le prix du porc devra monter à plus de 2 euros le kilo pour permettre aux éleveurs d'atteindre l'équilibre financier.

A terme, « la répercussion sur le consommateur est inévitable » juge-t-il. Idem pour la filière avicole, avec un poulet sur deux qui est importé.

« Si, en plus, l'épidémie de grippe aviaire se développe, on risque une pénurie de volaille d'ici à l'été » anticipe André Sergent.

Le volet énergie n'est pas à négliger. La hausse des prix du gaz percute l'activité des serristes dont dépend la production de légumes et de petits fruits.

Souveraineté alimentaire et dépendance aux engrais

La crise de la Covid-19 a mis en exergue la question de la souveraineté industrielle. La guerre en Ukraine rappelle aussi l'urgence de la souveraineté alimentaire. Afin de réduire, à moyen terme, la dépendance de la Bretagne aux importations, le Conseil régional oriente ses aides vers l'autonomie protéique des exploitations agricoles.

Si la Bretagne est une terre d'élevage, des menaces pèsent aussi sur l'approvisionnement en fertilisants : la Russie est un des principaux producteurs d'engrais.

« Les stocks sont suffisants pour 2022 » assure André Sergent, « mais si tout reste bloqué, 2023 risquera d'être plus compliquée ». Sans engrais, la production serait réduite de deux tiers, entraînant des pénuries dans certains pays.

Dans cette perspective, les agriculteurs plaident pour que l'État lève les verrous administratifs interdisant d'utiliser les engrais organiques issus des élevages, en substitution des « engrais chimiques produits avec le gaz ».

Chez Timac Agro, entreprise industrielle spécialisée dans la nutrition du sol, des plantes et des animaux, les stocks de fertilisants ou de nutriments sont actuellement gérés au plus près des commandes.

Timac Agro face à une concurrence accrue

La filiale du groupe Roullier basé à Saint-Malo mise sur la diversification de ses approvisionnements pour continuer de fournir ses 45.000 clients agriculteurs.

« Nous achetons sans exclusivité selon nos besoins et en fonction de nos innovations. La Russie représente 40% des exportations mondiales d'azote, 20% pour le phosphore et 40% pour la potasse. L'Europe en dépend pour 25%. Pour autant, nous ne subissons pas de pénurie sur nos importations de matières premières car nous trouvons des marchés de substitution afin de sécuriser nos approvisionnements », indique Florent Cappe, directeur général de Timac Agro France.

L'entreprise, qui a gelé l'activité de sa filiale ukrainienne pour mettre ses 155 salariés à l'abri et les aider, reconnaît toutefois une hausse substantielle de ses prix d'achat, presque triplés sur un an. La tonne de potasse est passée de 250 à 800 euros en douze mois, l'urée (forme d'azote) a pris 50% en un mois.

« La situation géopolitique et les hausses de prix confirment la nécessité d'apporter aux agriculteurs des solutions de plus en plus innovantes et efficaces, afin de leur permettre d'amortir leurs coûts. C'est une vraie réflexion de fond qui doit être menée sur la sécurité alimentaire européenne » ajoute Florent Cappe.