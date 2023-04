L'ancien ministre François Léotard est mort

L'ancien ministre de la Défense et de la Culture François Léotard est décédé à l'âge de 81 ans, a annoncé Emmanuel Macron ce mardi 25 avril. Le président de la République a salué sur Twitter « un esprit libre, un homme de livres et d'engagement qui a servi l'État et porté une grande idée de la culture ».

François Léotard a servi l'État et porté une grande idée de la culture. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livres et d'engagement. Son Var natal, la France qu'il a défendue, la République qu'il aimait éprouvent aujourd'hui une grande perte. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2023

« La Région Sud, sa région, s'incline devant la mémoire de François Léotard » qui fut également « quatre fois député du Var et maire de Fréjus pendant 20 ans », a de son côté affirmé le président de cette région, Renaud Muselier, en rendant hommage à « un homme d'Etat et de territoires ».

Né le 26 mars 1942 à Cannes, François Léotard a été élu maire de Fréjus le 25 mars 1977, puis député du Var en avril 1978. Formé à l'ENA, il a été réélu à l'Assemblée nationale en 1981, 1986, 1988, 1993. Il a été ministre de la Culture de 1986 à 1988. En mars 1993, il a été nommé ministre d'Etat, ministre de la Défense dans le gouvernement d'Edouard Balladur. Il a notamment organisé l'opération « Turquoise » au Rwanda en 1994.

En 2017, il avait été mis en examen le 4 juillet par la Cour de justice de la République (CJR) dans l'affaire Karachi. En mars 2021, il avait été condamné à deux ans de prison avec sursis. François Léotard, qui avait déjà fait l'objet de deux autres condamnations, dont l'une pour « financement illégal de parti politique », s'était alors pourvu en cassation. Il avait alors exprimé sa « honte pour la justice française ».

