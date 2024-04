L’Île-de-France compte 3.500 hectares de friches, une mine d’or à l’heure de la raréfaction du foncier

L'Île-de-France compte, à fin 2023, environ 2.703 friches de plus de 100 m², dont plus de 800 à Paris et en petite couronne, selon le dernier Observatoire des friches franciliennes, réalisé par l'Institut Paris Région (IPR) et révélé ce jeudi. Si la plus grande dépasse les 100 hectares, la surface moyenne est toutefois bien moindre, de 1,3 hectare. Au total, l'ensemble de ces friches représentent 3.500 hectares, ce qui correspond à près de la moitié de la surface de Paris, ou environ 5.000 terrains de football pour une comparaison peut-être plus parlante.

Qualifiées d'espaces « abandonnés, désuets et qui ont perdu leur usage ou leur fonction, qui ne sont plus entretenus, qui semblent dégradés », les friches concentrent l'attention des acteurs de l'aménagement à mesure que le foncier disponible se raréfie, souligne l'IPR. Pour son observatoire, l'institut s'appuie notamment sur les dépôts de permis de construire, les retours des collectivités pilotes et les partenaires du plan friches de la Région.

Apparition et disparition

Les chiffres globaux sur les friches franciliennes sont « stables », selon l'Observatoire. Il est vrai que la première édition, sortie fin 2021, faisait état de 2.721 friches potentielles dont 776 à Paris et en petite couronne. Mais l'IPR note toutefois un renouvellement « d'environ 10% par an » au cours des trois dernières années.

« Au total, près de 600 nouvelles friches sont apparues et autant ont disparu », souligne l'institut, tandis que près de 800 hectares de friches ont été ou sont en cours de requalification.

Au cours de la dernière année, les chercheurs ont observé « une requalification des friches logistiques et l'apparition de nouvelles friches industrielles ». Par secteur, les friches sont d'abord liées à l'habitat et à l'industrie. Elles sont davantage présentes en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, ainsi que dans le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et l'Essonne.

Multiples projets potentiels

Autant d'espace qui pourrait connaître une nouvelle vie. « Au regard de leurs caractéristiques (...), il peut aussi bien être préférable de privilégier des opérations de renouvellement urbain ou au contraire de les désimperméabiliser et de les renaturer afin de répondre à des enjeux environnementaux (...) de préserver celles qui se sont réensauvagées ou encore de les remettre en état des espaces agricoles », souligne l'étude de l'IPR.

Le gouvernement souhaite d'ailleurs que les friches soient réutilisées. « La réhabilitation des friches constitue un enjeu majeur d'aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l'étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de protection des sols contre leur artificialisation », expose-t-il.

Il a pour cela lancé un « Fonds pour le recyclage des friches ». Initialement doté de 300 millions d'euros lors de sa création en 2020, dans le cadre du plan de relance, l'enveloppe a finalement été portée à 750 millions d'euros pour financer des projets, sélectionnés dans le cadre d'appels à projets.

L'exécutif veut en outre que les industriels français s'approprient ces milliers d'hectares laissées par la désindustrialisation du pays, afin de justement mener à bien leurs projets d'extension d'usines ou de décarbonation. La France compterait « entre 90.000 et 170.000 hectares de friches industrielles », d'après des chiffres évoqués en juin 2023 par l'ancienne Première ministre, Élisabeth Borne.

(Avec AFP)