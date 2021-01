L'OFCE propose de muscler l'enveloppe du plan de relance de 100 milliards d'euros

La persistance du virus et la gravité de la crise vont peut-être obliger le gouvernement à revoir ses ambitions à la hausse. Doté d'une enveloppe de 100 milliards d'euros, le plan de relance présenté en septembre 2020 est parfois jugé "sous-calibré" par certains économistes au regard de l'ampleur de la récession. De nombreux secteurs restent meurtris par les trois mois de confinement de l'année dernière et la multiplication des variants sur le territoire alimente les rumeurs d'un possible reconfinement. Interrogé par La Tribune lors d'un comité de pilotage, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire l'a affirmé :

"Les 100 milliards d'euros ne sont pas un totem".

Même son de cloche à l'Elysée où plusieurs conseillers du président ont ajouté que "l'important est que ces sommes doivent être décaissées sur les grands investissements dans la santé, la rénovation des bâtiments" en amont d'une rencontre entre le Président Macron et des patrons étrangers lundi dernier.

Face à toutes ces tensions, les économistes de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) dans une note rendue publique ce mercredi 27 janvier estiment que la France possède des marges de...