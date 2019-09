L'optimisme des chefs d'entreprise s'effondre

Le moral des entrepreneurs est au plus bas. Selon le dernier baromètre réalisé par OpinionWay pour La Tribune, LCI, et CCI France, l'indicateur qui mesure l'optimisme des chefs d'entreprise a perdu 25 points entre juillet et septembre, passant de 114 à 89. Le ralentissement de l'économie mondiale et les perspectives assombries de la croissance française provoquent des inquiétudes dans les milieux d'affaires. Bien que l'économie tricolore semble pour l'instant résister, les difficultés économiques de l'Allemagne et de l'Italie, la perspective d'un Brexit sans accord le 31 octobre prochain ont plongé de nombreux entrepreneurs dans l'incertitude la plus totale. Après avoir atteint un point bas en décembre 2019, l'indicateur qui prend en compte les questions de confiance à l'égard de l'évolution de l'économie et d'appréciation de la situation actuelle avait connu une remontée spectaculaire de 23 points en cinq mois. Au début de l'été, l'indicateur s'est tassé avant de s'effondrer en cette rentrée.

Chute du moral plus marqué chez les très petites entreprises

Dans le détail, la baisse du moral des entrepreneurs concerne à la fois les très petites entreprises et les plus grandes entreprises, affichant respectivement une diminution de 25 et 20 points en deux mois pour atteindre 88 et 89 points. Interrogés sur leur état d'esprit actuel, 41% des répondants se considèrent comme confiants (-4 points par rapport à juillet) et 25% déclarent être inquiets, c'est 5 points de plus qu'en juillet. L'indice qui mesure la confiance marque une chute spectaculaire avec 21 points en moins par rapport à juin. Derrière cette moyenne, il existe des disparités entre les secteurs. Ainsi, si 54% des patrons se disent confiants dans la construction, ils ne sont que 20% dans le commerce.

Concernant les perspectives sur les douze mois à venir, 71% des entrepreneurs interrogés dans le cadre du baromètre se disent confiants pour l'avenir de leur entreprise, c'est 8 points de moins que lors de la précédente enquête. S'agissant des projections pour l'économie française, 38% des répondants déclarent être confiants (-9 points par rapport à août). Enfin, le niveau de confiance relatif aux perspectives de l'économie mondiale est en baisse de 13 points chez les dirigeants. Ils ne sont plus que 29% à déclarer être dans cet état d'esprit.

Les entreprises peu impliquées dans la transition écologique

En dépit de la multiplication des mouvements de protestation et des efforts de communication renforcés pour quelques entreprises, les entrepreneurs interrogés par la société de sondages sont peu engagés dans la transition énergétique. Seulement 13% des dirigeants indiquent que leur entreprise a recours aux énergies renouvelables, et 34% que leur entreprise a entamé une transition vers l'économie circulaire.

"Les entreprises comptant 10 salariés ou plus, disposant de davantage de moyens autant en termes de finances que de personnels, sont plus nombreuses à s'être engagées dans la transition écologique et solidaire. 29% des dirigeants de ces entreprises déclarent avoir recours aux énergies renouvelables (contre 12% des entreprises plus petites) et 41% ont entamé une transition vers l'économie circulaire (contre 33% des entreprises plus petites)" expliquent les auteurs de l'enquête.

Peu d'entreprises se préoccupent de la cybersécurité

Les deux tiers des entrepreneurs interrogés (68%) ne se disent pas vraiment ou pas du tout préoccupés par les enjeux de cybersécurité. À l'opposé, 32% se sentent concernés par les questions de sécurité numérique. "Dans le détail, le risque d'une infection par un virus est celui que le plus de dirigeants craignent (31%), suivi par le vol de données sur un serveur (23%). Alors que les arnaques basées sur des systèmes d'imitation de voix se développent, l'usurpation d'identité ou la fraude est également un risque craint par 23% des dirigeants. 47% des dirigeants ne craignent aucun des risques cités" expliquent les auteurs du baromètre.

L'autre résultat marquant est que 67% des répondants déclarent n'avoir déployé aucune action en faveur de la cybersécurité sur les 12 derniers mois. Les seules actions engagées par une partie des dirigeants sont le déploiement des nouveaux systèmes de pare-feu ou logiciels de sécurité (16%) ou le renforcement des systèmes de sécurité (14%). Malgré ce faible engagement, les entrepreneurs sont lucides sur leur niveau de connaissance sur ce thème. "Les dirigeants donnent ainsi une note moyenne de 4,7 sur 10 à la maturité de leur entreprise en termes de cybersécurité," ajoute le baromètre. Évidemment, il existe des écarts en fonction de l'effectif des entreprises. L'inaction des dirigeants en termes de cybersécurité est surtout présente chez les très petites entreprises (moins de 10 salariés). À l'inverse, 64% des entreprises comptant au moins 10 salariés ont pris des initiatives.

La fiscalité de production dans le collimateur des patrons

À l'issue d'une récente réunion du Conseil national de l'industrie (CNI), le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé un certain nombre de leviers pour accélérer l'implantation de sites industriels. Parmi les propositions évoquées, le chef du gouvernement a notamment encouragé les collectivités "à mener un maximum de procédures en amont de décisions d'implantations industrielles, pour offrir des sites clés en main et concrétiser des projets complexes en moins de 6 mois et autoriser les préfets à accélérer les délais des procédures (jusqu'à plusieurs mois) au cas par cas".

Interrogés par OpinionWay sur les leviers à privilégier pour accélérer le développement industriel, les dirigeants (46%) réclament en premier une baisse de la fiscalité de production ( comme la contribution sociale de solidarité des sociétés-C3S, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises-CVAE). Viennent ensuite une simplification des démarches administratives (22%). Enfin 15% demandent un meilleur accompagnement pour intégrer les techniques de robotisation ou la numérisation dans leur cycle de production.

(*)Méthode : étude réalisée auprès d'un échantillon de 613 dirigeants d'entreprise. L'échantillon a été interrogé par téléphone du 11 au 18 septembre. La représentativité de l'échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d'activité et la taille, après stratification par région d'implantation.

