La défiscalisation des heures supplémentaires rétablie en 2020

La défiscalisation des heures supplémentaires, mesure supprimée sous le quinquennat de François Hollande, sera rétablie en 2020, a annoncé dimanche le porte-parole du gouvernement. "Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à dire qu'il fallait supprimer les cotisations sur les heures supplémentaires. Ce sera fait à l'horizon 2020", a assuré Benjamin Griveaux dans le cadre du "Grand Rendez-vous" Europe 1-Les Echos-CNEWS.

"Pas avant, a-t-il expliqué, pour une raison simple : c'est que nous avons aussi une question de sérieux budgétaire à tenir, nous avons une trajectoire, des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires européens". "Ce sera fait, (...) il faut que le travail paye mieux", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Édouard Philippe avait déjà évoqué début février, lors d'un "Facebook live" depuis Matignon, la "désocialisation" des heures supplémentaires, c'est-à-dire la suppression des cotisations des employeurs et des salariés, à l'horizon 2020. Le président "Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, s'était engagé à désocialiser les heures supplémentaires, c'est-à-dire à faire en sorte que on ne paye plus de cotisations, ni l'employeur, ni les salariés, sur les heures supplémentaires effectuées", avait rappelé le Premier ministre. "On s'est engagé à le faire, donc on va le faire", avait-il poursuivi, "c'est prévu en 2020, c'est-à-dire non pas le budget prochain, mais le budget suivant".

Augmenter le pouvoir d'achat

Édouard Philippe avait par ailleurs indiqué que la mesure pourrait intervenir plus tôt "si on dégage des marges de manœuvre dans le financement de la protection sociale et si les choses vont mieux - ce que je souhaite, ce que je crois, puisqu'on nous dit que la croissance s'accélère".

Selon le chef du gouvernement, la désocialisation des heures supplémentaires est "dans le même esprit" que la défiscalisation de ces mêmes heures, mise en place par Nicolas Sarkozy et supprimée par François Hollande. "Ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat, ça permet aussi d'inciter aux heures supplémentaires", a-t-il assuré.