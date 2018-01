Le chômage baisse très légèrement (-0,5%)

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a enregistré un léger repli en décembre en France métropolitaine. Cet indicateur affiche ainsi une deuxième baisse annuelle consécutive, mais de moindre ampleur que celle observée en 2016. C'est ce que révèlent les chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail et Pôle emploi, qui diffuseront désormais ces données trimestriellement.

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans aucune activité) a reculé de 0,1% le mois dernier, ce qui représente 2.700 inscrits de moins qu'à la fin novembre. Alors que l'année 2016 a été marquée par la matérialisation de "l'inversion de la courbe du chômage" après une série de huit années de hausse.

Au cours de l'année 2017, le nombre d'inscrits dans cette catégorie n'a diminué que de 0,5%, soit 15.700 personnes de moins, alors que plus de 107.000 personnes étaient sorties des effectifs de la catégorie A en 2016. A fin décembre, le total du nombre d'inscrits dans cette catégorie s'est établi à 3.451.400, au plus bas depuis septembre 2014.

En ajoutant les catégories B et C (personnes exerçant une activité réduite), le nombre d'inscrits à Pôle emploi est resté stable en décembre, avec 900 personnes supplémentaires, à 5.612.300 (5.920.600 en incluant les départements d'Outre-mer, qui ont également connu une stabilité des effectifs sur un mois). Sur un an, à fin décembre, le total des inscrits dans les catégories A, B et C en France métropolitaine progresse de 2,7%.

Une hausse chez les seniors

Au total, le nombre d'inscrits à Pôle emploi tenus de rechercher un emploi, qui relèvent de ces trois catégories, a augmenté de 148.500 en 2017, après avoir diminué de plus de 105.000 en 2016. Au sein de la catégorie A, la faible diminution du mois décembre a concerné les 25-49 ans (-0,4%) et les plus de 50 ans (-0,1%), mais pas les moins de 25 ans (+1,3%). A l'inverse, sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a baissé chez les jeunes (-3,5%) et chez les 25-49 ans (-0,6%), mais il a progressé chez les seniors (+1,6%).

Autre signe peu encourageant, le nombre de chômeurs inscrits depuis plus d'un an à Pôle emploi, considérés comme des chômeurs de longue durée, est en hausse de 0,4% en décembre, à 2.530.900 et en progression de 5,1% sur un an. Leur proportion dans le nombre total de chômeurs augmente de 0,2 point sur un mois, à 45,1%.

Pour rappel, la Dares et Pôle emploi ne publieront désormais le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi que tous les trimestres, l'évolution en dents de scie de ce chiffre ne reflétant pas, selon ces organismes, les tendances sous-jacentes.

(avec Reuters)