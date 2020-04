Le comité de suivi des mesures économiques d'urgence très loin de la parité

Le monde de demain ne sera pas forcément plus paritaire. Selon la liste communiquée par les services de Matignon récemment, 14 personnes au total ont été nommées pour assurer le suivi et l'évaluation des mesures d'urgence économique annoncée par le gouvernement. Sur ce total, les femmes ne sont que deux. Il s'agit de la directrice générale du trésor à Bercy (DGT) Odile Renaud-Basso et de la député du Nord Anne-Laure Catelot membre de la majorité présidentielle. Ainsi, 85% des sièges ont été attribués à des hommes.

Depuis le début de la crise, le ministère de l'Economie a annoncé un arsenal de dispositifs destiné à soutenir les entreprises confrontées à de multiples déboires. Le prolongement du confinement et l'aggravation de la crise a obligé le gouvernement a musclé ses annonces et élargir les mesures de soutien. Derrière ce maquis, de nombreux entrepreneurs ont exprimé des difficultés pour mettre en oeuvre certaines mesures où accéder à des prêts garantis par l'Etat. Le cénacle a pour objectif de remettre "des rapports intermédiaires autant que de besoin, et un rapport final au plus tard le 22 mars 2021". La première réunion est programmée la semaine prochaine.

Un comité...