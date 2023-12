Le déficit commercial français se réduit enfin en octobre, une première depuis juillet

La balance commerciale de la France sur les biens a repris des couleurs en octobre. Si elle est toujours négative, elle s'est néanmoins améliorée de 200 millions d'euros par rapport à septembre, s'affichant à 8,5 milliards d'euros contre 8,7 milliards un mois plus tôt, d'après les statistiques des Douanes publiées ce jeudi 7 décembre.

C'est surtout la première depuis juillet que le déficit se réduit puisqu'il s'était creusé en août puis en septembre. Il retrouve néanmoins quasiment le même niveau qu'en mars (8,4 milliards), son plus bas de 2023.

Baisse des importations mais aussi des exportations

Sur le mois d'octobre, les exportations se sont affichées en repli de 200 millions d'euros, à 49,5 milliards d'euros, pendant que les importations ont davantage reculé, de 400 millions d'euros, à 58 milliards d'euros.

Le déficit énergétique s'est notamment réduit de 200 millions d'euros, à 5,1 milliards d'euros, à la faveur d'une baisse des volumes importés, écrivent les Douanes. Hors énergie en revanche, le solde du commerce extérieur continue de se dégrader : le déficit augmente en octobre de 100 millions d'euros, et atteint 5,4 milliards d'euros.

Du côté des échanges de services, l'excédent est de 2 milliards d'euros en octobre après 2,6 milliards le mois précédent, a indiqué la Banque de France dans un communiqué également publié ce jeudi. Au total, le solde des transactions courantes (un indicateur qui englobe à la fois les échanges de biens, de services et de revenus) est déficitaire de 2,9 milliards d'euros en octobre, en légère dégradation après 2,8 milliards en septembre.

Muscler les PME

Sur douze mois, le solde commercial cumulé continue de se réduire aussi. Avec un déficit de 118,6 millions d'euros, il est en amélioration constante depuis février. Pour rappel, sur l'ensemble de l'année 2022, le déficit avait culminé à un montant de 164 milliards d'euros, plombé par le coût de l'énergie importée de l'étranger par la France. Si bien que « la balance commerciale de la France a enregistré sa plus mauvaise année depuis plus de 70 ans », selon les économistes de l'OFCE dans leur dernier ouvrage consacré à l'économie française en 2024. Reste que cela fait 20 ans que la France est en déficit chronique pour ses échanges de biens avec le reste du monde. Le dernier excédent commercial remonte en effet à... 2002.

Une tendance que le gouvernement souhaite inverser. Fin novembre, l'exécutif a présenté un nouveau programme d'accompagnement des PME à l'étranger. Objectif : augmenter leur part à l'export et conquérir de nouveaux marchés à l'international.

Ce programme concernera dans un premier temps une centaine de PME en forte croissance pendant un an. Concrètement, l'État va leur faciliter l'accès à ses services avec un guichet unique. Il les intégrera aussi davantage dans les délégations officielles à l'étranger, comme lors du récent déplacement d'Emmanuel Macron au Kazakhstan et en Ouzbékistan en octobre. Jusqu'à maintenant, les grandes entreprises et les ETI étaient les principaux bénéficiaires de ces voyages.

Aux États-Unis, le déficit augmente de nouveau Le déficit commercial des États-Unis a en revanche poursuivi sa hausse au mois d'octobre, pour le deuxième mois consécutif, selon les données publiées ce mercredi par le département du Commerce. Il a atteint 64,3 milliards de dollars, en hausse de 5,1% par rapport à septembre (dont les données ont d'ailleurs été révisées à la baisse, de 61,5 milliards à 61,2 milliards de dollars), sous l'effet combiné d'une baisse de ses exportations et d'une légère hausse des importations. Sur un an, il reste néanmoins en recul de 19,8%, profitant cette fois tant d'une hausse de ses exportations que d'un recul des importations. Sur les trois derniers mois, une donnée mise en avant par le ministère, le déficit a reculé en moyenne de 200 millions de dollars par rapport aux trois mois précédents, et même de 11,1 milliards par rapport aux trois mêmes mois un an plus tôt. « La tendance des flux commerciaux semble aller vers une modération, compte tenu de la trajectoire de l'offre et de la demande, tant localement qu'à l'international », a estimé la cheffe économiste HFE, Rubeela Farooqi, dans une note. Le déficit commercial avec la Chine reste toujours le plus important, en légère baisse cependant par rapport au mois de septembre, pour atteindre 23,9 milliards de dollars. Celui avec l'UE s'est de son côté renforcé pour atteindre 19,2 milliards de dollars, toujours concentré sur les quatre mêmes pays : Allemagne, Irlande, Italie et France.

(Avec AFP)