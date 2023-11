France : malgré une hausse en septembre, le déficit commercial diminue légèrement au troisième trimestre

La balance commerciale de la France sur les biens est toujours dans le rouge au troisième trimestre. Elle s'est, en effet, établit en déficit de 25,3 milliards d'euros sur la période entre juillet et septembre, d'après les chiffres publiés par les douanes ce mercredi 8 octobre. Comparé au trimestre précédent, c'est toutefois 300 millions d'euros de moins.

Le solde « augmente à un rythme bien inférieur aux fortes hausses des trois trimestres précédents », ont ainsi détaillé les douanes dans un communiqué.

Une baisse des importations et exportations de produits manufacturés

Dans le détail de ce troisième trimestre, la France a exporté pour 152 milliards d'euros de biens et en a importé pour 177,2 milliards. Les exportations et importations ont reculé pareillement de 1,4% sur la période, mais ces dernières ont « diminué davantage » en valeur absolue, ont précisé les douanes.

L'organisme explique que la baisse des exportations est « majoritairement tirée par celle des produits manufacturés » et, « dans une bien moindre mesure, par le recul des exportations d'énergie ». Les douanes relèvent en parallèle des « ventes dynamiques au 2e trimestre de produits de la construction aéronautique et spatiale et de navires et bateaux ». Côté importations, la baisse est « majoritairement » le fait des produits manufacturés (textile-habillement, cuir et chaussures, produits chimiques), ainsi que « dans une moindre mesure » les équipements mécaniques, électriques et électroniques.

Du côté des échanges de services, la France a enregistré au troisième trimestre un excédent de 8 milliards d'euros, moins bien que le trimestre précédent (10,2 milliards d'euros), selon la Banque de France, « principalement sous l'effet de la baisse de l'excédent des voyages ». Celui-ci « se maintient néanmoins à un haut niveau » et reste supérieur au trimestre correspondant de 2019, avant la pandémie de Covid.

Au total, le solde des transactions courantes des trois mois (un indicateur qui englobe à la fois les échanges de biens, de services et de revenus) est déficitaire de 5,9 milliards d'euros, précise la banque centrale française, après -5,5 milliards entre avril et juin.

Une dégradation qui se confirme

Sur douze mois cumulés jusqu'à fin septembre, le déficit commercial de la France sur les échanges de biens s'établit à 121,9 milliards d'euros, soit une amélioration de 31,6 milliards d'euros par rapport aux douze mois précédents. Il faut dire que le déficit français avait culminé en 2022 à un montant record de 164 milliards d'euros, plombé par le coût de l'énergie importée de l'étranger par la France.

Pas de quoi trop se réjouir pour autant. « Le solde commercial demeure néanmoins bien plus dégradé que sur la période pré-Covid », notent les douanes. La moyenne trimestrielle était de 14,4 milliards en 2019.

À noter par ailleurs que le déficit commercial s'est creusé de nouveau en septembre pour s'établir à 8,917 milliards d'euros contre à 8,330 milliards d'euros en août et 7,8 milliards d'euros en juillet. Alors que la tendance était en début d'année à la baisse et, depuis mai, à la stabilisation.

Après plusieurs mois de baisse, le déficit augmente aux États-Unis Aux États-Unis aussi, le déficit commercial s'est accru en septembre, sous l'effet combiné d'une hausse du déficit des échanges de biens et d'une baisse de l'excédent lié aux services, selon les données publiées ce mardi par le département du Commerce. Ainsi, le déficit des biens et services avec le reste du monde est remonté à 61,5 milliards de dollars, en hausse de 4,9% par rapport au mois précédent. Un niveau bien plus important que ne l'avaient anticipé les analystes, qui tablaient plutôt sur un déficit de 60,1 milliards de dollars. Cette hausse marque surtout la fin de plusieurs mois de réduction du déficit. Sur les trois derniers mois, il a reculé en moyenne de 700 millions de dollars et même de 8,6 milliards comparé aux trois mêmes mois de l'année dernière, grâce à la fois à une hausse des exportations et une baisse des importations. « Il est difficile d'anticiper l'évolution des flux commerciaux à venir », a cependant estimé dans une note la cheffe économiste de HFE, Rubeela Farooqi, « cela dépendra largement de la demande et de la croissance, tant aux États-Unis qu'à l'étranger ».

