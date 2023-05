Industrie : Le Duff abandonne son projet d'usine de viennoiseries Bridor en Bretagne

Journée de contraste en France. Alors que l'inauguration ce mardi dans le Pas-de-Calais de a première « gigafactory » de production de batteries pour les voitures électriques symbolise la volonté de reconquête industrielle du gouvernement, la fin définitive du projet d'usine de viennoiseries et de pain porté par le groupe Le Duff dans la région de Rennes rappelle la difficulté du défi à surmonter. Et notamment les longs délais d'autorisation que le gouvernement veut réduire. Pour rappel, ce dernier, qui s'affiche parmi les leaders mondiaux de la boulangerie et de la restauration, avait initié ce projet en 2017 pour sa marque principale Bridor.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre 10 ans, voire certainement davantage, pour que notre projet industriel aboutisse (...) lorsque nos concurrents à l'étranger mettent 1 à 2 ans maximum pour obtenir les mêmes autorisations de construction », a déploré le président du groupe français, Louis Le Duff, dans un communiqué publié ce mardi 30 mai.

Ce projet seul prévoyait un investissement de 250 millions d'euros et la création de « 500 emplois non délocalisables ». Le site devait s'installer à Liffré, petite commune marquée par la fermeture en 2016 de l'abattoir SVA Jean-Rozé et de l'équipementier automobile Delphi. L'objectif était une mise en service « fin 2021 ».

L'opposition aura eu raison du projet

Mais le projet faisait l'objet d'une vive contestation. Notamment parce que sa construction aurait conduit à l'artificialisation d'une parcelle de 12 hectares. De plus, son fonctionnement aurait nécessité une consommation d'eau de près de 190.000 mètres cubes par an et des rejets annuels de 75.000 mètres cubes. Plusieurs manifestations avaient été organisées contre, à Liffré ainsi qu'à Rennes.

Les procédures ont déjà retardé le lancement des travaux. Et, selon le communiqué, une fois tous les recours des opposants au projet « purgés », « il faudrait compter deux années de construction pour ce type de site industriel. Ces travaux de construction ne pourraient donc vraisemblablement pas commencer avant 2026, amenant le démarrage du site au plus tôt en 2028 ». Trop loin, d'où l'abandon du projet.

Face à ces longueurs, Le Duff avait déjà annoncé investir en dehors de la France. En novembre, il a dévoilé trois projets aux États-Unis, au Portugal et en Allemagne afin d'assurer sa croissance mondiale. Le groupe, dont le siège social se situe à Rennes, livre ses pains et viennoiseries dans une centaine de pays. Il emploie plus de 35.000 personnes, pour un chiffre d'affaires de 2,05 milliards d'euros en 2019.

