Le Fonds de solidarité à 1.500 euros, pour les entreprises en difficulté, s’arrêtera à la fin de l'année

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie (Crédits : GONZALO FUENTES)

Bruno Le Maire a annoncé ce vendredi la fin, au 31 décembre, du Fonds de solidarité initié au mois de mars et renforcé lors du second confinement. Cette aide est de 1.500 euros par mois et peut aller jusqu'à 10.000 euros dans les secteurs d'activité les plus touchés.