Le mouvement des "Gilets jaunes" fait fuir les touristes selon l'Insee

Des chiffres en déclin. Alors que la ville de Paris se targue d'être l'une des premières destinations touristiques du monde, le secteur du tourisme, en France, a chuté au premier trimestre 2019. Sur les trois premiers mois de l'année, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques - exprimée en nuitées - a baissé de 2,5% sur le territoire, comparé à la même période de 2018, selon des chiffres provisoires publiés jeudi.

Au premier trimestre 2019, la fréquentation touristique est en net repli (−2,5 % sur un an)https://t.co/QbPRReRewb — Insee (@InseeFr) 9 mai 2019

Dans le détail, le recul est plus marqué pour les touristes étrangers (−4,8%) que pour les touristes français ("résidents", −1,5 %). Et c'est en Île-de-France que les nuitées hôtelières "diminuent nettement" (−4,6 %), pour les touristes étrangers comme pour ceux issus du territoire national, "probablement en lien avec le mouvement social des gilets jaunes", affirme l'Insee, tandis que dans les villes de province, la baisse n'est que de 0,8% pour les deux catégories.

Pour cause, la région constitue l'un des épicentre du mouvement de mouvement de contestation. Par ailleurs, cette période correspond au moment ou le mouvement social s'est définitivement inscrit dans la durée avec la multiplication des manifestations tous les samedis en France. De fait, la fréquentation hôtelière, elle recule de 1,3% de janvier à mars 2019, comparé à la même période un an plus tôt, après une hausse de 1,5% au trimestre précédent. Seuls les hôtels haut de gamme, 4 et 5 étoiles, tirent leur épingle du jeu en maintenant leur niveau de fréquentation.

La montagne et la mer continuent d'attirer les vacanciers

En revanche la fréquentation des touristes étrangers est restée dynamique dans les massifs de ski (+4,2%), alors que celle des Français chutait de 3,1%. Ces derniers ont souvent opté pour le littoral (+4,8%) afin de profiter des "conditions météorologiques très clémentes" du début d'année, dit l'Insee.

Quant à la fréquentation des autres hébergements collectifs touristiques (résidences de tourisme, villages de vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse), elle chute de 4,5% alors qu'elle avait progressé de 3,6% au trimestre précédent, sur un an. En pleine saison des sports d'hiver, la fréquentation de ces hébergements a chuté dans les massifs de ski : −7,6 % pour les touristes français et −8,2% pour les étrangers.

Sur les trois premiers mois de l'année, l'Ile-de-France a représenté plus du tiers (36%) des nuitées hôtelières et environ 12% des nuitées en hébergements collectifs du territoire national. Ce résultat contraste fortement avec le trimestre précédent, marqué par une hausse de 2%, et met un terme à "plus de deux ans de hausse continue de la fréquentation touristique", observe l'Insee.