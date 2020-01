La progression du patrimoine économique des ménages marque le pas

La progression du patrimoine des ménages ralentit. Selon la dernière étude de l'Insee publiée ce jeudi 9 janvier, la valeur du patrimoine, qui tient compte des actifs financiers et non-financiers, a progressé de 1,6% en 2018 contre 4,7% en 2017. En dépit de ce coup de frein, le patrimoine économique détenu par les Français, les entreprises et les administrations publiques s'élève à 15.482 milliards, soit 8 fois le produit intérieur net de l'année. La dégradation de la conjoncture économique et le rythme moins élevé de la croissance en 2018 peuvent en partie expliquer ces performances moindres. L'organisme de statistiques définit le patrimoine net comme la différence entre la valeurs des actifs financiers et non financiers et celle des passifs (par nature financiers).

Le ralentissement du cours des actions pèse sur le patrimoine

Dans le détail, le patrimoine détenu par les ménages s'élevait fin 2018 à 11.735 milliards d'euros. Après avoir augmenté en moyenne de 2,2% entre 2006 et 2016, il a connu un pic en 2017 à 4,9% pour redescendre à 1,6% en 2018. "Même si les prix du foncier et de l'immobilier continuent de croître, l'investissement des ménages en logement ralentit en volume (+ 3,8 % après + 8,8 %). Au total, le patrimoine non financier des ménages atteint 8 041 milliards d'euros fin 2018" indique l'institut de statistiques.

La baisse de 1% en 2018 contre 5,3% en 2017 pour les actifs financiers chez les ménages s'explique principalement par une chute de certains indices boursiers au cours de l'année 2018. Les statisticiens citent notamment l'indice SBF 120 qui a baissé de 11,7% en 2018 après avoir connu une hausse en 2017. Au final, le portefeuille des ménages en action cotées a diminué en 2018 de 9,3%, "en raison de la baisse importantes des cours". Mais ce portefeuille devrait avoir rebondi en 2019, avec les records de performance enregistrés par la Bourse de Paris.

Le patrimoine des entreprises se porte bien

La situation du côté des entreprises est relativement favorable. Le patrimoine net des sociétés financières a fait un bond spectaculaire de 31,3% en 2018 après un repli de 5,9% en 2017 pour atteindre 722 milliards d'euros. Chez les sociétés non financières (SNF), le patrimoine non financier augmente au même rythme qu'en 2017 (5%) pour s'établir à 4.999 milliards d'euros. "L'ensemble des constructions et terrains bâtis progresse légèrement moins vite que l'année précédente pour les SNF : l'investissement ralentit (+ 6,0 % après + 6,3 %) et les réévaluations sur les terrains sont moindres" indiquent les économistes.

Le patrimoine des administrations en progrès

Le patrimoine net des administrations publiques a augmenté de 7,6% entre 2017 et 2018 pour atteindre 303 milliards d'euros. Cette évolution s'explique par une accélération de l'investissement et un effet des valorisations selon l'Insee. Le patrimoine non financier du secteur public s'élève à lui seul à 2.116 milliards d'euros. "Il progresse de 3,5 %, après + 3,8 % en 2017. Cette hausse est principalement portée par les actifs non produits : les prix des terrains bâtis continuent d'augmenter. L'investissement public se porte mieux et il augmente de 4,2 %, après + 2,1 % en 2017. Cette accélération est surtout le fait de l'investissement des administrations publiques locales (+ 8,6 %)" expliquent les auteurs de la note.