Pure fraude ou simples « erreurs déclaratives », le « travail dissimulé » a fait perdre à la Sécurité sociale au moins 6 milliards d'euros de « cotisations éludées » en 2021. Les micro-entreprises affichent le taux de fraude le plus élevé, avec 17% à 26% de cotisations non versées. Les travailleurs des plateformes, livreurs et chauffeurs VTC particulièrement, se placent en haut du classement.