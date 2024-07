Le front républicain menace la majorité absolue du Rassemblement national

Le front républicain va-t-il priver Marine Le Pen et Jordan Bardella d'une majorité absolue ? Les estimations et les projections en sièges établis par l'institut Elabe semblent indiquer ce résultat à quelques heures de la fin de la campagne des élections législatives. Après le premier tour, la majorité absolue semblait à portée de sièges pour le RN. Cinq jours plus tard, les cartes sont rebattues. Entre temps, les responsables des partis de gauche regroupés au sein du Nouveau front populaire et Emmanuel Macron ont déclenché l'opération « désistement républicain » et retiré leurs candidats dans plus de deux cents circonscriptions pour empêcher la victoire du candidat RN.

Résultat : le nombre de sièges pour les candidats présentés par Marine Le Pen et Jordan Bardella baisse à vue d'œil. L'enquête Elabe pour « La Tribune Dimanche » et BFMTV/RMC montre que le total de députés RN et ciottistes tomberait entre 200 et 230, bien loin donc de la majorité absolue (289). Objectif affiché par le président du parti lepéniste pour accepter le poste de Premier ministre.

« Les désistements républicains contiennent beaucoup la dynamique du RN, estime Bernard Sananès, président d'Elabe. La majorité absolue s'éloigne. » Mais il convient à ce stade d'être prudent. Le RN dispose de marges de manœuvre : d'abord, des réserves de voix chez les abstentionnistes. Le RN a totalisé plus de 10,5 millions de voix. Or, Marine Le Pen en avait réunies plus de 13 millions à la présidentielle. Dans notre sondage, la participation serait toutefois en léger recul (entre 64 et 66%).

Ensuite, les sondeurs s'étaient trompés en 2022 dans l'entre-deux-tours dans leurs projections en sièges. Ils avaient prévu une quarantaine de sièges pour le RN qui en avaient récolté finalement...89 ! Enfin, il est difficile de mesurer l'attitude des électeurs qui seront privés de leur candidat qui aura retiré ses bulletins de voter au nom de front républicain. Ils pourraient réagir dans le sens inverse et faire un bras d'honneur aux responsables de la gauche et de l'ex-majorité.

Le front républicain fonctionne mieux à gauche qu'au centre

Dans notre sondage, on constate que les électeurs de gauche se reportent plus facilement sur un candidat du centre seul en lice face au RN que l'inverse. Autre constat, le report de voix se fait moins bien quand il s'agit d'un candidat LFI que lorsqu'il reste un PS ou un écologiste. Dans le détail, cela donnerait en cas de duels NFP/RN : 50% des électeurs macronistes s'abstiendraient, 32% voteraient pour le candidat NFP et 18% RN.

Dans les duels Macronistes/RN : 62% des électeurs du NFP voteraient pour le candidat macroniste, 32% s'abstiendraient, 6% voteraient pour le RN. Au total, ,3 électeurs NFP sur 4 approuvent le retrait de leur candidat pour « faire barrage » au RN. 65% des macronistes partagent cette opinion sauf si cela peut faire élire un candidat LFI (60% s'y opposent).

Une coalition des écologistes aux LR soutenue diversement

Reste une donnée qui donne la mesure de l'incertitude de ce scrutin historique. Un Français sur trois souhaite que le RN remporte ces élections, un sur quatre le NFP et un sur cinq « Ensemble », l'alliance électorale macroniste. A l'issue de cette campagne législative, l'idée d'une coalition qui irait des écologistes aux LR est soutenue largement (entre 65 et 90%), sauf par les électeurs LR qui sont très divisés (48%/45%).