🔴 En direct - Législatives : Marine Le Pen assure qu'elle n'entrera pas dans un potentiel gouvernement Bardella

Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge ce mardi, dans l'attente de données d'inflation en zone euro, et alors que le risque politique pèse toujours sur la région avant le second tour des élections législatives en France. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,60%, Francfort 0,33% et Londres 0,36%.

9H01 - Marine Le Pen confirme qu'elle n'en fera pas partie d'un éventuel gouvernement Bardella

« Je ne serai pas du tout une Première ministre bis », a assuré Marine Le Pen ce mardi matin, au micro de France inter. Une manière de clarifier sa position si un gouvernement Bardella devait émerger à l'issue du deuxième tour des législatives. La présidente du RN assure donc qu'elle ne sera ni ministre, ni présidente de l'Assemblée nationale.

« Le gouvernement est prêt », a-t-elle aussi assuré « Ce gouvernement sera complet, compétent, constitué de gens du RN et de gens qui ont participé avec nous » aux élections, détaille-t-elle, incluant des personnes de la société civile.

Marine Le Pen affirme que le gouvernement que pourrait diriger Jordan Bardella si le RN obtient une majorité absolue est "prêt". "Je ne serai pas une Première ministre bis", ajoute-t-elle. #le710inter pic.twitter.com/i13yJ2kZSc — France Inter (@franceinter) July 2, 2024

8H48 - « 300 à 350 candidature NFP », annonce Bompard

Sur RMC et BFM TV, Manuel Bompard (LFI), annonce « 300 à 350 candidatures NFP au 2e tour », après que 40 à 50 autres se sont désistés pour faire barrage au RN. Pour le coordinateur de LFI, les candidats macronistes qui se maintiennent dans les triangulaires « mettent en danger le résultat de dimanche ».

Législatives: Manuel Bompard affirme "qu'entre 40 et 50 candidats" insoumis se sont retirés pour le second tour pic.twitter.com/IB2Kob9AbB — BFMTV (@BFMTV) July 2, 2024

8H30 - Eric Ciotti tire à boulet rouge sur Emmanuel Macron

« Emmanuel Macron a installé le chaos dans le pays, dans les comptes, le déficit, dans la rue, le chaos antisémite », fustige ce matin sur CNews et Europe 1, le député des Alpes-Maritimes, allié au RN.

Il ajoute : « Ce que veut monsieur Macron, c'est que la coalition des droites ne puisse pas gouverner. J'appelle tous les Français qui refusent de voir la France sombrer dans le chaos à venir vers nous. »

Eric Ciotti s'en est aussi pris à Xavier Bertrand, patron LR de la région des Hauts-de-France : « Quelques un chez nous, dont Monsieur Bertrand, se rallient à ce scénario du grotesque », condamne-t-il. « Y'en a marre de tous ces politiciens qui se mettent d'accord au dernier moment pour ne rien changer », fustige-t-il.

Eric Ciotti : «Je crois que ce barrage va provoquer une prise de conscience dans le pays» #LaGrandeInterview pic.twitter.com/JHWHzpLfxU — CNEWS (@CNEWS) July 2, 2024

8H16 - La CFDT craint pour son existence si le RN arrive au pouvoir

« Dans la période d'extrême confusion dans laquelle on se trouve, on a tous et toutes besoin de repères », a estimé sur France Info la secrétaire générale de la CFDT. Et Marylise Léon d'ajouter : « On sait très bien que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est la question de l'existence même des organisations syndicales qui sera posée ».

🔴 Législatives 2024 ➡️ "On sait que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est la question de l'existence même des organisations syndicales qui sera posée", affirme Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT. pic.twitter.com/FkTDYLCcmk — franceinfo (@franceinfo) July 2, 2024

7H52 - « Macron a gouverné avec des 49.3, ce n'est plus possible », déplore Xavier Bertrand

Interviewée ce mardi matin sur la radio RTL, le président LR des Hauts-de-France a réitéré son appel à former un « gouvernement de sursaut républicain », à l'issue du deuxième tour des législatives.

Par ailleurs, Xavier Bertrand a appelé le président de la République « à sortir du silence ». Il a expliqué : « C'est lui qui a déclenché le tremblement de terre avec la dissolution. Il faut qu'il nous dise quelles leçons il a retiré du premier tour de ces législatives (...) Il a gouverné avec des 49.3, ce n'est plus possible. Il faut qu'il retienne les leçons de ce qui s'est passé ces dernières années. »

Et d'ajouter au sujet du futur gouvernement qui sera formé : « J'espère qu'il ne mettra pas de bâtons dans les roues dans la formation d'un gouvernement de sursaut républicain ».

"Emmanuel Macron doit parler solennellement : qu'il ne reste pas le silencieux de l'Élysée, qu'il dise qu'il ne mettra pas de bâtons dans les roues à un gouvernement provisoire de la France pour redresser le pays"@xavierbertrand dans #RTLMatin avec @amandine_begot pic.twitter.com/eFwA7FMMho — RTL France (@RTLFrance) July 2, 2024

7H47 - Les leaders de la CGT et de la CFDT appellent à faire barrage au RN

Dans une interview accordée au journal Les Echos, publiée hier soir, les leaders des deux premiers syndicats français, Marylise Léon (CFDT) et Sophie Binet (CGT), ont appelé officiellement à faire barrage au RN. Les deux leaders syndicaux demandent à « tous les candidats qui arrivent en troisième ou quatrième position derrière le Rassemblement national, quels qu'ils soient », de se désister.

« Le danger que nous redoutions est là. D'autant que, malgré l'ampleur de la participation au scrutin de dimanche dernier », souligne par ailleurs la patronne de la CFDT. Et d'ajouter : « Elle n'a pas favorisé les formations autres que l'extrême droite. Mais le match n'est pas plié ».

Marylse Léon (CFDT) et Sophie Binet (CGT) : « Le RN n'est pas un parti comme les autres » https://t.co/vakNg8VrHK — Les Echos (@LesEchos) July 1, 2024

7H36 - La député LFI dissidente Raquel Garrido s'est officiellement désistée

Dans une interview accordée hier soir à BFMTV, l'ex-députée LFI a officialisé son désistement : « Je me désiste unilatéralement, parce que je n'ai pas de principe à géométrie variable », a-t-elle souligné.

Raquel Garrido: "Je me désiste car je n'ai pas de principe à géométrie variable" pic.twitter.com/tFcC2aOq79 — BFMTV (@BFMTV) July 1, 2024

6H59 - Viktor Orban « optimiste » après le score du RN aux législatives

Le Premier ministre populiste hongrois Viktor Orban, dont le pays a pris la tête de la présidence tournante de l'UE, a exprimé lundi son « optimisme », après le score obtenu par le Rassemblement national (RN) au premier tour des élections législatives en France.

« Les choses ne peuvent pas continuer ainsi à Bruxelles, elles doivent changer. C'est pourquoi le Premier ministre belge est tombé, c'est pourquoi le gouvernement français est tombé », a déclaré l'homme politique, lors d'une interview accordée à la télévision publique hongroise.

« La première source de notre optimisme est que les gens veulent du changement. Mais les bureaucrates de Bruxelles pensent autrement, ils ne veulent pas de changement », a-t-il ajouté.

6H54 - V oter RN ou LFI, « deux Frexit déguisés », pour Bruno Le Maire

Dans l'édition du Figaro de ce mardi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a mis en garde contre le vote en faveur du Rassemblement national (RN) ou de La France insoumise (LFI) au 2e tour des législatives, qu'il assimile à « deux Frexit déguisés ».

« Soyons lucides: les extrêmes nous excluent de la construction européenne, en renégociant notre contribution européenne pour les uns, en bafouant les règles budgétaires de la zone euro pour les autres. Ce sont deux Frexit (sortie de la France de l'Union européenne, NDLR) déguisés », a asséné celui qui occupe Bercy depuis 2017.

6H50 - Xavier Bertrand veut un gouvernement de « sursaut républicain »

Le président LR des Hauts-de-France a exigé dans la soirée de lundi un « gouvernement de sursaut républicain » comme alternative à un exécutif aux mains du Rassemblement national, ou à « une coalition d'arrière-boutique », pour sortir la France « de l'impasse dans laquelle M. Macron l'a plongée ». « On est à un moment historique », a affirmé Xavier Bertrand, qui se déplace pour soutenir des candidats LR ou du centre, depuis le début de la campagne.

6H45 - Plus de 150 désistements pour éviter une majorité absolue RN

Les désistements des candidats de gauche et macronistes se sont multipliés lundi, au lendemain du score inédit du Rassemblement national au premier tour. Quelque 155 candidats engagés dans des triangulaires ont ainsi déjà retiré leur candidature, afin de contrer le RN, selon un décompte provisoire de l'AFP.

Parmi ceux-ci, figurent à ce stade une majorité de représentants de l'alliance de gauche Nouveau Front populaire, ou encore trois ministres (Sabrina Agresti-Roubache, Marie Guévenoux, Fadila Khattabi).



Les candidats encore en lice ont jusqu'à mardi 18H00 pour décider de se retirer et réduire ainsi drastiquement le nombre de triangulaires, qui s'élevait dimanche soir à plus de 300 du fait de la forte participation du premier tour (66,7%).

Le RN en tête au premier tour, les tractations ont commencé



Selon l'estimation de l'institut de sondage Elabe pour La Tribune Dimanche, BFMTV et RMC, le RN et ses alliés (qui atteignent 33,1% des suffrages, soit 10,6 millions de voix) pourraient obtenir entre 255 et 295 sièges à l'Assemblée, la majorité se situant à 289 sièges. Le Nouveau Front populaire serait, pour sa part, entre 120 et 140 sièges. Le bloc Ensemble regrouperait 90 à 125 sièges.

La classe politique et les observateurs ont désormais les yeux rivés vers dimanche prochain et le second tour du scrutin. Avec derrière la possibilité que l'extrême droite obtienne la majorité absolue à l'Assemblée. Ce qui serait inédit.



Ce début de semaine a été marqué par une vague de désistement de candidats pour faire barrage au Rassemblement national. Selon les constatations de l'AFP, plus de 150 candidats se sont retirés de la course, sur plus de 300 triangulaires initialement prévues à l'issue du premier tour.