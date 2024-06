Le RN cherche son grand argentier

Au lendemain de l'annonce de la dissolution, Jean-Philippe Tanguy est avec son équipe de collaborateurs à l'Assemblée nationale. « Si je vais à Bercy, vous venez avec moi », leur lance-t-il. Depuis son élection en tant que député aux législatives de 2022, l'ex-bras droit de Nicolas Dupont-Aignan s'est imposé comme le « Monsieur Économie » de Marine Le Pen. C'est lui qui a écrit le livret thématique du Rassemblement national (RN) sur le sujet, à destination des chefs d'entreprise. Sa diffusion, déjà reportée durant la campagne des élections européennes, l'a été sine die. Certains éléments devraient être dévoilés par Jordan Bardella, candidat à Matignon, lors de sa conférence de presse prévue demain aux Salons Hoche à Paris.

Les ambitions de Jean-Philippe Tanguy seront-elles reportées, elles aussi ? Depuis deux semaines, l'élu de la Somme enchaîne les plateaux de télévision et les matinales radiophoniques à un rythme délirant. L'aptitude du souverainiste à manier les concepts n'est pas répandue parmi les cadres du RN. Il le sait. Or, à l'approche des législatives, la question de la capacité de son parti (qui n'a jamais été aux affaires et dont le programme implique des dépenses au financement incertain) à tenir les leviers de l'économie française est centrale. D'où la volonté, dixit Jean-Philippe Tanguy dans Le Monde, de tenir « un discours de prudence pour rassurer, notamment les marchés ». Le comble, pour un homme si hostile au système néolibéral.

« On ne se laisse pas enfermer dans les aspects économiques mais, évidemment, le sujet Bercy est identifié, admet Renaud Labaye, secrétaire général du groupe frontiste à l'Assemblée et proche conseiller de Marine Le Pen. On y travaille, mais je ne donnerai pas de noms. » Selon plusieurs sources au fait des tractations, le profil d'idéologue de Jean-Philippe Tanguy l'éloigne de son rêve de chapeauter le ministère des Finances. Certains en font l'équivalent d'Arnaud Montebourg durant le quinquennat de François Hollande : un politique volontariste mais au caractère éruptif et aux idées hétérodoxes. Le chantre de la « démondialisation » est d'ailleurs évoqué comme potentielle prise de Jordan Bardella. Arnaud Montebourg dément fermement auprès de La Tribune Dimanche tout contact avec le leader du RN : « Je n'ai reçu aucune proposition [...] et si tel avait été le cas, je l'aurais vivement déclinée. »

« Ça se joue entre un banquier, une figure de la droite qui aurait eu des responsabilités dans le passé... et Tanguy », un dirigeant du RN

Dans un contexte où les lepénistes gomment leurs aspérités et font campagne avec Éric Ciotti, président des Républicains (LR) aux convictions libérales affirmées, le poste de grand argentier suscite les convoitises. « Ça se joue entre un banquier, une figure de la droite qui aurait eu des responsabilités dans le passé... et Tanguy », soupire un dirigeant du parti, plutôt favorable au dernier choix, ne serait-ce que pour les services rendus. À l'aune de sa feuille de route, prudente, Jordan Bardella pourrait garnir Bercy de profils naguère conspués par le RN, génétiquement hostile à l'« oligarchie » financière. Le nom d'Henri Proglio - dont la rencontre avec Marine Le Pen a fait couler beaucoup d'encre - est parfois cité, mais il est obéré par ses déboires judiciaires. Celui d'Henri de Castries, ex-PDG d'Axa et proche de François Fillon, circule également. Il y a encore le banquier d'affaires Philippe Villin, familier du CAC 40, jadis eurosceptique virulent et, plus récemment, soutien financier de Xavier Bertrand lors de la primaire LR de 2021.

« La France doit beaucoup emprunter sur les marchés en juillet et s'ils nous sanctionnent, ça donnera une mauvaise image, éclaire un conseiller RN bombardé candidat à la députation. Tanguy a la main sur les sujets économiques, mais il lui manque le carnet d'adresses. Il nous faut une figure, comme Pierre Dreyfus pour les socialistes en 1981. » Un ami de l'élu picard réfute catégoriquement : « N'a-t-il pas vu venir l'inflation, la crise énergétique ? Jean-Philippe a élaboré notre programme en tenant compte à la fois de l'euro et de la contrainte budgétaire. » Manière de dire qu'il a pensé contre lui-même. « On ne veut pas prendre de risque, il faudra prouver qu'on sait gérer, à défaut de réformer », analyse froidement Pierre Pimpie, haut fonctionnaire converti au marinisme et eurodéputé RN depuis le 9 juin.

« C'est un peu devenu son Bruno Mégret »

L'un des rares à avoir la main sur cette liste de ministrables s'appelle François Durvye. Patron d'Otium Capital, fonds d'investissement du milliardaire libéral-conservateur Pierre-Édouard Stérin, l'ex-cadre du groupe pétrolier Schlumberger est devenu l'un des principaux conseillers de Marine Le Pen. « C'est un peu devenu son Bruno Mégret, adapté aux années 2020, ironise à peine une connaissance de François Durvye. Il est proche de la Nouvelle Droite, de Jean-Yves Le Gallou. C'est la frange néo-païenne. Il est très branché sur l'industrie. »

Quant à Pierre-Édouard Stérin, en négociations exclusives pour racheter l'hebdomadaire Marianne, il a fourni un vivier de collaborateurs à Éric Ciotti afin que ce dernier puisse atteindre la soixantaine de candidats aux législatives. Autre personnalité qui a récemment intégré le giron de Marine Le Pen : Xavier Caïtucoli, fondateur et patron de Direct Énergie, fournisseur d'électricité racheté par Total il y a quelques années. Cet ancien proche des sphères identitaires de Jean-Yves Le Gallou fournit des conseils à l'ex-députée du Pas-de-Calais depuis le début de la campagne. De quoi susciter l'ironie d'un connaisseur : « Ces mecs-là, c'est l'extrême droite qui réussit ! »