La France doit « alléger le fardeau » de sa dette, avertit le FMI

En matière de finances publiques, la France n'est pas une très bonne élève... C'est en tout cas ce que pense le Fonds monétaire international (FMI). « Les pays qui ont une dette et un déficit relativement élevés, en ce moment où l'économie se porte mieux que prévu, devraient en profiter et être plus déterminés pour réduire leur dette et leur déficit », a déclaré Mme Georgieva, la directrice générale du FMI, interrogée sur la situation en France, en marge d'une réunion des ministres des Finances de l'UE à Luxembourg.

D'autant que la Commission européenne a ouvert la voie, mercredi, à des procédures pour déficits publics excessifs contre sept pays de l'UE, dont la France où les promesses de dépenses se multiplient pourtant à dix jours d'élections législatives.

« Les pays avec une dette et un déficit élevés ne peuvent pas avancer avec succès vers l'avenir en portant ce fardeau sur leurs épaules. Ils doivent l'alléger », a déclaré la patronne du FMI.

Mais « ce sont des décisions que les pays doivent prendre pour eux-mêmes, bien sûr en consultation et en coordination avec les institutions européennes », a-t-elle ajouté, refusant de commenter les propositions des différents partis politiques en France.

« Ce sont les Français qui choisissent leur gouvernement et c'est le gouvernement qu'ils choisissent qui décide des politiques à mener », a-t-elle dit.

Au-delà de la limite de 3% du PIB

Les sept pays épinglés, mercredi, par Bruxelles ont dépassé l'an dernier la limite de déficits publics fixée à 3% du Produit intérieur brut (PIB) par le Pacte de stabilité qui limite aussi la dette à 60% du PIB. Ils devront prendre des mesures correctrices pour respecter à l'avenir les règles budgétaires de l'Union européenne, sous peine de sanctions financières.

Le FMI a publié, jeudi, un rapport sur l'économie de la zone euro. Le Fonds anticipe une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,8% cette année pour les vingt pays partageant la monnaie unique, contre 0,4% l'an dernier. Il table sur une nouvelle amélioration à 1,5% en 2025.

Baisse de l'inflation en 2025

L'institution estime également que l'inflation va continuer de refluer et prévoit qu'elle revienne « dans la deuxième moitié de 2025 » à sa cible de 2% fixée par la Banque centrale européenne (BCE).

La hausse des prix à la consommation a atteint 2,6% en mai dans la zone euro, très loin du record de 10,6% atteint en octobre 2022 en pleine flambée des tarifs de l'énergie après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

(Avec AFP)