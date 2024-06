Législatives : la participation atteint 67,5%, un record depuis 1997

Avec 67,5% de suffrages exprimés ce dimanche selon Elabe pour BFMTV, RMC et « La Tribune Dimanche », cela faisait plus de vingt-cinq ans que la participation n'avait pas été aussi élevée pour un premier tour d'élections législatives en France.

La dernière fois remonte à la dissolution de 1997, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur (67,9%). Depuis, la participation n'avait cessé de s'effondrer (64,4% en 2002, 60,4% en 2007, 57,2% en 2012 et 48,7% en 2017), jusqu'à atteindre son plus bas niveau historique lors des dernières élections législatives en 2022 (47,5%), avec moins d'un inscrit sur deux se rendant aux urnes. Pour mémoire, le plus haut niveau de participation depuis le début de la Ve République avait été atteint en 1978 avec 82,8%.

Le séisme de la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin, et les enjeux du scrutin, qui pourrait ouvrir la voie à l'accession de l'extrême droite au pouvoir, ont fortement mobilisé les Français. À 17 heures, le taux de participation atteignait déjà 59,39%, soit 20 points de plus qu'en 2022. À cette heure, c'est le plus fort taux depuis le premier tour des législatives de 1978, hors proportionnelle à un tour en 1986. À 12 heures, il était également en nette hausse à 25,90%, contre 18,43% en 2022 et 22,74% en 1997 à la même heure.

410.000 votes en ligne à l'étranger

Jeudi, le vote en ligne à l'étranger avait déjà atteint un record : 410.000 Français résidant hors de France se sont mobilisés, a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères sur X, précisant qu'ils étaient 250.000 en 2022.

Le vote en ligne pour les Français de l'étranger, qui s'est ouvert mardi et s'est terminé jeudi à midi, a été pris d'assaut à l'ouverture, entraînant des problèmes d'accès au site. « Face à l'affluence, le portail de vote doit augmenter ses capacités d'accueil », avait reconnu la Direction des Français à l'étranger, conseillant aux électeurs de se reconnecter « plus tard ». Le portail avait rouvert une heure plus tard.

2 millions de procurations

Autre record : la barre des deux millions de procurations pour participer aux scrutins des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet a été franchie mercredi soir, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de l'Intérieur.

Au plan national, à la date du 26 juin inclus (J-4 avant le 1er tour du scrutin), le ministère a comptabilisé « 2.124.918 procurations établies depuis le 10 juin ». « Entre le 10 et le 26 juin, le taux de dématérialisation s'établit à désormais 77% », a poursuivi le ministère, ajoutant que « par rapport aux élections législatives de 2022, entre J-20 et J-4 avant le 1er tour, 5,1 fois plus de procurations » ont été comptabilisées.

(Avec AFP)