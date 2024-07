Présidence de l'Assemblée : le suspense toujours à son comble à quelques heures du vote

Qui pour se hisser au perchoir ? Les nouveaux députés se réunissent pour la première fois ce jeudi après-midi afin d'élire le président de l'Assemblée nationale, un vote à l'issue incertaine dans un hémicycle profondément fragmenté et où pourrait se dessiner une ébauche de coalition gouvernementale.

A partir de 15h00, trois tours seront peut-être nécessaires pour départager les candidats, tant les inconnues sont nombreuses dans cette Assemblée fracturée en trois blocs - Nouveau Front populaire, camp présidentiel et Rassemblement national -, et où la droite et les indépendants de Liot pourraient jouer les arbitres, jusqu'à la nuit tombée s'il le faut.

Plusieurs ténors de chaque camp dans la course

Adoubée par son groupe macroniste et soutenue par le MoDem, la présidente sortante Yaël Braun-Pivet rêve de rempiler au perchoir et met en avant son bilan après deux ans à la tête de l'institution. Mais elle est contestée jusque dans son propre camp par la candidature concurrente de la députée Horizons Naïma Moutchou.

Par ailleurs, l'ancienne occupante du perchoir aura fort à faire face au communiste André Chassaigne, candidat commun de la coalition de gauche, « une personnalité reconnue et qui inspire du respect pour toutes et tous », selon Olivier Faure. Le centriste Charles de Courson, du groupe Liot, est aussi un vrai challenger pour la majorité.

Egalement en lice pour siéger sur le perchoir, le RN Sébastien Chenu n'a quasiment aucune chance, tandis que La Droite républicaine, nouveau nom du groupe LR, présentera le député et médecin Philippe Juvin.

S'il parvient à négocier le soutien de la droite, le camp macroniste pourrait doubler la gauche dans la course au perchoir. « Un coup de force antidémocratique », s'indigne sur LCI la présidente des députés insoumis Mathilde Panot. « Une forme de hold-up », redoute pour sa part le patron du PS Olivier Faure, sur BFMTV/RMC.

Des candidats qui pourraient se déclarer au dernier moment

Pour compliquer encore l'équation, des candidats pourraient se déclarer au dernier moment, y compris entre les tours, en espérant créer la surprise. L'élection « arrive très tôt » et « à un stade de maturité insuffisant », glisse une ministre-députée. « Il y aurait pu y avoir un candidat alternatif chez nous à Yaël Braun-Pivet, mais c'est une candidate par défaut », grince cette élue.

Le coup d'envoi de la XVIIe législature va-t-il permettre d'y voir plus clair ? Après le perchoir jeudi, les postes stratégiques de l'Assemblée seront en jeu vendredi, vice-présidents, questeurs... puis les présidences de commission samedi, dont celle de la très convoitée commission des Finances, généralement attribuée à un groupe d'opposition.

D'autres postes clés à pourvoir

Ces derniers jours, le Nouveau Front populaire est d'ailleurs revenu à la charge pour appeler à priver le Rassemblement national de toutes ces fonctions clés. Le groupe de Marine Le Pen, qui disposait jusqu'ici de deux vice-présidences, crie déjà au déni de démocratie.

Les lepénistes sont passés de 88 députés à plus de 120 après les législatives, sans compter la quinzaine d'alliés autour d'Eric Ciotti. Et ils espèrent arracher un accord vendredi matin avec d'autres groupes, en vue d'une répartition « équitable » des postes au Palais Bourbon. Alors que les rumeurs vont bon train, l'extrême droite dément tout « deal » avec la présidente sortante de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet. La droite LR, elle, a sauvé sa quarantaine de députés et a bien l'intention de négocier des postes clés au Palais-Bourbon.

Paysage politique mouvant

Au-delà de l'enjeu des postes stratégiques à l'Assemblée, c'est l'ensemble du paysage politique qui peine à se décanter, dix jours après les législatives anticipées. Le Nouveau Front populaire est arrivé en tête, mais sans majorité claire, et il s'est montré incapable jusqu'ici de proposer son candidat commun pour Matignon, sur fond de désaccord entre insoumis et socialistes.

Mais ce jeudi, Olivier Faure, Premier secrétaire du PS a appelé les troupes du NFP à organiser un vote entre deux candidatures : celle d'Huguette Bello, présidente de La Réunion à laquelle s'oppose le PS, et celle de Laurence Tubiana, architecte de l'accord de Paris sur le climat qui n'a pas les faveurs de LFI.

Derrière, le camp présidentiel est à la manœuvre pour tenter de composer une majorité alternative, peut-être avec la droite, pendant que le Rassemblement national dénonce un « bourbier » parlementaire et assure qu'il finira bien par arriver au pouvoir.

Un record du nombre de groupes à l'Assemblée ?

Quoiqu'il en soit, l'Assemblée nationale pourrait battre son record du nombre de groupes parlementaires (onze contre dix jusqu'ici), ces derniers devant être formellement déclarés ce jeudi après-midi et officialisés vendredi au Journal officiel.

En attendant cette consolidation, les députés siègeront par ordre alphabétique et non par couleur politique, en attendant la constitution officielle de chaque groupe. Fait insolite du fait de cette configuration : Marine Le Pen se retrouvera ainsi à côté de... l'Insoumis Antoine Léaument, robespierriste revendiqué.

A noter également : la première séance de l'Hémicycle va s'ouvrir par une intervention du doyen d'âge, le RN José Gonzalez (81 ans), qui avait créé une polémique il y a deux ans avec ses propos sur l'Algérie française.

Une fonction avec des pouvoirs importants Le futur patron du Palais-Bourbon sortira des urnes après un scrutin de, deux, voire trois tours. Issue des rangs des députés, cette personne sera élue, en théorie, pour cinq ans par ses pairs. Quatrième personnage de l'Etat, il a comme premier rôle d'organiser les travaux de l'assemblée et en dirigent les débats. « Le plus souvent, il jouent ce rôle de manière collégiale avec les autres membres du Bureau et de la Conférence des présidents, notamment les présidents de groupes et de commissions », précise le site vie-puplique.fr. L'occupant du perchoir peut aussi s'opposer à des amendements en vertu de l'article 40 de la Constitution, ou s'opposer à l'examen d'un projet de loi, s'il estime qu'il ne répond pas aux critères de présentation. Le président de l'Hémicycle nomme également des personnalités au Conseil constitutionnel, au Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi des membres d'autorités administratives ou publiques indépendantes, telles que l'Arcom, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), etc. Par ailleurs, en cas d'organisation de Congrès - une séance publique exceptionnelle réunissant député et sénateur -, le président de l'Assemblée nationale le préside.

(Avec AFP)