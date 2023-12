Loi immigration : le gouvernement sous le feu des critiques après le rejet du texte

Le gouvernement doit battre en retraite après le rejet du texte de loi immigration, lundi soir à l'Assemblée nationale. Pour rappel, le palais Bourbon a adopté par 270 voix contre 265 une motion de rejet - porté par le groupe écologiste -, dans le but de contrer le projet de loi, et ce, grâce aux voix de la gauche, des LR et du RN. Un camouflet pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui porte ce texte devant le Parlement.

Critique des opposants politiques...

Juste après le rejet du texte, les commentaires sont allés bon train du côté de l'opposition. Gérald « Darmanin a dompté les groupuscules macronistes. Mais pas l'Assemblée nationale. Ca sent le bout du chemin pour sa loi et donc pour lui », a jugé le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon sur X (ex-Twitter) lundi soir.

Darmanin a dompté les groupuscules macronistes. Mais pas l'Assemblée nationale. Ça sent le bout du chemin pour sa loi et donc pour lui. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 11, 2023

Dans le même temps, au Parti socialiste, le premier secrétaire Olivier Faure a estimé que Gérald Darmanin était « désavoué » et devait en « tirer les conclusions ». « Votre gouvernement a laissé piétiner en commission le texte de fermeté du Sénat », a aussi taclé au ministre le patron du groupe LR, Olivier Marleix. De son côté, la présidente du groupe RN, Marine Le Pen a affirmé, devant les journalistes, avoir « protégé les Français d'un appel d'air migratoire (...) un désaveu extrêmement puissant. »

Ce mardi matin, le président du parti, Jordan Bardella, a même appelé à la dissolution de l'Assemblée nationale, dans l'optique de renverser le gouvernement. « Face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple, qui est en démocratie le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale », a fait valoir l'eurodéputé au micro de BFMTV-RMC.

Et des ONG contre le texte

Des ONG ont aussi appelé à enterrer le texte. En effet, après ce rejet, le gouvernement peut choisir désormais de laisser le texte poursuivre son parcours législatif au Sénat, en commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs, ou décider de l'abandonner.

« Tout renvoi du texte vers le Sénat ou une commission mixte paritaire serait une manœuvre politicienne désastreuse », ont anticipé 23 organisations engagées dans la défense des droits des étrangers dans un communiqué commun, parmi lesquelles la LDH, le Gisti, Utopia 56 ou encore Solidaires.

« Il faut arrêter de s'entêter et retirer le texte », a tranché auprès de l'AFP Fanélie Carrey-Conte, secrétaire générale de La Cimade, l'une des associations qui avaient organisé un rassemblement contre ce projet de loi en début d'après-midi lundi, près de l'Assemblée nationale.

« Ce qui s'est passé confirme ce qu'on dit depuis plusieurs mois : ce texte est un naufrage annoncé. La communication démagogique du gouvernement a fait peser une pression considérable sur ce projet de loi, dont on sait pourtant depuis le début qu'il n'existe pas de majorité pour le voter », a-t-elle ajouté.

Gérald Darmanin riposte

Ce dénouement ne semble toutefois pas être au goût du ministre de l'Intérieur. Ce dernier a annoncé, ce mardi, qu'il souhaite que des « mesures de fermeté » contre « l'immigration irrégulière » et la « délinquance des étrangers » soient « adoptées d'ici la fin de l'année ».

« Je regrette que nous perdions du temps pour protéger les Français », a-t-il ajouté devant la presse lors d'un déplacement au commissariat de Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

« Quel que soit le chemin que nous emprunterons, je veux très rapidement pour les policiers, pour les magistrats, pour les préfets, des mesures de fermeté », a-t-il insisté, assurant que son texte était « plébiscité par les Français ». Dans la foulée de sa déclaration, Gérald Darmanin a annoncé qu'il se rendrait mercredi à Calais pour rencontrer des policiers et des gendarmes engagés dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le bras de fer politique entre le gouvernement et l'opposition semble loin d'être terminé.

(Avec AFP)