Blanchard et Tirole rapporteurs d'une commission pour penser l'économie mondiale post-épidémie

Photo d'illustration. La commission comprend parmi ses membres des sommités mondiales comme les prix Nobel Peter Diamond et Paul Krugman. (Crédits : Reuters)

Climat, inégalités et démographie sont les trois thèmes sur lesquels devront plancher 26 économistes français et internationaux missionnés par le président de la République, et dont le rapport final est attendu pour la fin d'année. Cette nouvelle instance a pour rapporteurs Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI et le prix Nobel Jean Tirole.