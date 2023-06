Michelin rachète FCG et espère devenir leader des matériaux de haute technologie

Michelin va acquérir 100% de Flex Composite Group (FCG) auprès de la société d'investissement IDI, selon un communiqué commun publié ce lundi 19 juin. FCG conçoit et fabrique des « matériaux composites avancés » pour « plus de 2.100 clients dans le monde » dans les domaines de la marine, des supercars, du transport ou encore de la construction, précise IDI. La transaction s'élève à 700 millions d'euros et « devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2023 ». Elle sera payée en espèces et entièrement financée par la trésorerie disponible, a fait savoir Michelin.

Devenir leader

Toujours selon l'équipementier automobile, « l'accord permettrait à Michelin et FCG de créer un leader dans les tissus et films de haute technologie ». FCG, qui emploie 400 salariés et détient six centres de production en Belgique et en Italie, a réalisé 202 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. L'entreprise a dégagé une marge d'exploitation entre 25% et 30% sur la période 2015 à 2022, assortie d'une « croissance organique moyenne de 11% », précise Michelin.

L'activité des matériaux de haute technologie représentait en 2022 environ 4% des ventes de l'équipementier.

« L'acquisition de FCG augmenterait d'environ 20% les revenus en matériaux de haute technologie de Michelin » et « aura un impact positif sur la génération de trésorerie et le bénéfice par action », précise-t-il encore, relevant également des « synergies d'innovation » possibles.

Michelin voit aussi dans ce rachat une « avancée significative » dans sa stratégie de se diversifier « au-delà du pneu » et « au delà de la mobilité ».

Un début d'année tiré par la hausse des prix

Michelin a réalisé au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires en hausse de 7,4%, à 6,96 milliards d'euros, a-t-il annoncé fin avril. La hausse des prix de vente a plus que compensé la baisse des volumes vendus. Les volumes de pneus vendus (en tonnes) ont en effet diminué de 6,6% par rapport à un premier trimestre 2022 qui avait été particulièrement dynamique.

L'arrêt des ventes en Russie représente un quart de cette baisse, également provoquée par la réduction des stocks. Le groupe Michelin a notamment annoncé fin mai avoir vendu ses activités en Russie au groupe russe Power International Tires LLC. Partenaire connu de Michelin, Power International est l'un des principaux distributeurs de pneumatiques en Russie et est présent sur l'ensemble du territoire, avait indiqué le groupe. Ce rachat « va permettre de sauvegarder 250 emplois, principalement localisés à Davydovo », assure-t-il. Michelin comptait environ 1.000 salariés en Russie, dont 750 à Davydovo, près de Moscou.

Ce recul en volume a toutefois été largement compensé par des augmentations des prix de vente « afin de couvrir les facteurs d'inflation ». Ainsi que par une progression du « mix produit » (montée en gamme) avec davantage de pneus larges, a indiqué Michelin.

