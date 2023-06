Michelin devient l’unique actionnaire de l’ASM, l’emblématique club de rugby de Clermont-Ferrand

Le club de rugby de l'ASM Clermont Auvergne, qui évolue dans Top 14, risquait purement et simplement de disparaître. Michelin vole donc à son secours. Déjà partenaire historique, le groupe industriel auvergnat a décidé de renflouer les caisses du club et d'injecter 11 millions d'euros. Il devient ainsi son unique actionnaire, à l'issue d'une saison délicate.

« Le groupe Michelin devient actionnaire à 100% de l'ASM Clermont Auvergne, avec pour objectif de pérenniser le club et d'accompagner son projet de transformation », ont précisé dans un communiqué commun Michelin et l'ASM Clermont Auvergne.

Jusqu'à présent, le capital était détenu quasi-majoritairement par l'association ASM Omnisports, financée en partie par la Fondation d'entreprise Michelin. Le club est en difficulté sportive (10e du Top 14 cette saison, son plus mauvais résultat depuis près de 20 ans) et financière. Il affiche un déficit de 6,5 millions d'euros. Pour le groupe Michelin, qui reste par ailleurs l'un de ses principaux sponsors, la décision de devenir actionnaire de l'ASM Clermont Auvergne « s'inscrit dans un double engagement : le soutien du groupe au territoire et le soutien au projet sportif et extra-sportif d'envergure porté par le club (...) »

Liens historiques entre l'ASM et Michelin

Car les liens entre l'industriel et le club de rugby sont anciens, historiques même. C'est Marcel Michelin, le fils de l'un des fondateurs du groupe, qui a créé en 1911 l'Association sportive Michelin qui deviendra l'Association sportive montferrandaise puis l'ASM Clermont Auvergne en 2004. Même si la formation ne dépendait plus ces dernières années du manufacturier, l'influence de Bibendum se faisait toujours sentir sur le club dont il était le premier partenaire.

Preuve en est, l'actuel président de l'ASM, Jean-Claude Pats, tout comme son prédécesseur Jean-Michel Guillon, sont tous deux issus de Michelin.

Transformation en profondeur du modèle économique du club

Michelin reprend donc le contrôle du club, qui devient filiale du groupe, et espère redonner une assise financière à cette institution clermontoise, qui depuis 2005 et la création du Top 14 s'est qualifiée à treize reprises pour les phases finales.

Dans un communiqué, le club explique que « le modèle économique du rugby professionnel est fragile, en France comme à l'étranger, avec des droits TV qui restent insuffisants pour asseoir d'une manière forte l'économie du club. Au cours des dernières années, la situation financière de l'ASM Clermont Auvergne a été impactée par une série de facteurs (restructuration sportive, crise Covid, résultats sportifs en baisse ...) qui ont pesé lourdement sur les finances du club. »

La formation espère donc que l'investissement de l'industriel va permettre de construire de nouvelles fondations stables sur le plan économique. Pour conduire cette « transformation en profondeur du modèle économique du club », le conseil d'administration de l'ASM Clermont Auvergne a acté la création d'un poste de directeur général, confié à Benoît Vaz, chargé de mission auprès de la présidence depuis janvier. Il aura deux objectifs : diminuer les dépenses autant que possible et faire rayonner la marque et l'image « jaune et bleu », les couleurs de l'ASM, afin de gonfler les recettes.

Mais le club insiste : « le groupe Michelin n'a pas vocation à rester l'unique actionnaire de l'ASM Clermont Auvergne ». Tous deux prévoient « d'ouvrir le capital du club à d'autres actionnaires, en priorité à des acteurs économiques du territoire ».

Parallèlement aux futures ambitions sportives de revenir au premier plan national et européen d'ici à 2025, la nouvelle direction devra également s'attacher à redorer l'image de l'ASM, récemment ternie par les affaires autour des commotions subies par Alexandre Lapandry et Sébastien Vahaamahina. Dernier coup dur en date: le pilier du XV de France Mohamed Haouas, recruté par l'ASM, vient d'être condamné à un an d'emprisonnement ferme à Montpellier pour violences conjugales. Le club auvergnat l'a assigné aux prud'hommes le 21 juin pour suspendre son contrat, estimant qu'il ne pouvait « porter ses couleurs ».

(Avec l'AFP)