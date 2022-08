Pneumatiques : Michelin se fait souffler le marché de la Renault Mégane E-Tech par Goodyear

Michelin coiffé au poteau ? Il semblerait que Goodyear ait raflé la majorité de l'équipement de la nouvelle Mégane E-Tech, la voiture électrique de Renault qui a de bonnes chances de monter sur le podium européen du segment. Le pneumaticien américain a confirmé qu'il a été choisi pour équiper 100% des versions 20 pouces de ce modèle, soit 80% des ventes. Michelin, lui, s'accapare 45% de la taille inférieure (18 pouces). Ainsi, Goodyear s'impose en première monte sur les trois quarts des Mégane E-Tech sortie d'usine.

Pas de chiffres officiels

Pour Michelin, c'est un camouflet. Le pneumaticien français se targuait d'être leader des pneus pour voiture électrique en Europe. Sauf qu'aucun chiffre ne vient corroborer cette affirmation. D'autant qu'elle est contestée par l'ensemble de ses concurrents qui revendiquent également la place de leader (Bridgestone et Pirelli notamment). Car en perdant le marché de la Mégane, Michelin passe à côté d'un marché stratégique.

Avec plus de 20.000 commandes sur les deux premiers mois de commercialisation, la nouvelle berline électrique de Renault fait mieux qu'attendu et sa montée en puissance pourrait la propulser rapidement sur le podium européen de ce marché très dynamique. Rappelons, en outre, que Michelin était l'équipementier exclusif de la Renault Zoé, longtemps numéro un en Europe, mais qui cessera sa commercialisation d'ici 2023 au profit d'une nouvelle génération de voiture électrique avec la R5. En attendant de savoir comment Michelin sera positionné sur cette dernière, sa part de marché pourrait mécaniquement reculer sur ce segment après l'extinction de la Zoé.

La voiture électrique, nouvel enjeu pour les pneumaticiens

Pour rappel, l'usure des pneus est 20% supérieure sur une voiture électrique comparée à une voiture thermique classique en raison de couple plus fort en accélération et en décélération, mais aussi en raison d'un poids plus élevé à cause des batteries électriques. C'est significatif. Les pneumaticiens ont donc imaginé des pneus spécifiques afin de limiter l'impact, notamment en réduisant la résistance au roulement.

Dès lors, le segment des voitures électriques revêt un nouvel enjeu pour eux, avec des pneus plus sophistiqués et donc à plus forte valeur ajoutée. C'est encore plus vrai sur les voitures électriques premium sportives où il y a encore plus de pression sur les pneus. Si les pneumaticiens ont tous développé des gammes spécifiques (E-Primacy chez Michelin, Electre chez Pirelli...), Goodyear utilise sa gamme classique dont il juge les caractéristiques déjà suffisantes. Ainsi, la famille Efficient Grip Performance, qui va donc équiper Mégane E-Tech, réduit fortement la résistance au roulement, une caractéristique très recherchée pour augmenter l'autonomie des voitures électriques.

Chez Michelin, on relativise la portée de cette déconvenue commerciale. D'après un porte-parole, la part de marché de la firme clermontoise sur le segment des voitures électriques est deux fois plus élevée que sur les voitures thermiques. En outre, la première monte ne représente que 10% des ventes de pneus de l'entreprise. Autrement dit, Michelin donne rendez-vous aux propriétaires de Megane E-Tech lors du prochain remplacement de pneus, qui, de fait, devrait survenir plus vite que d'habitude.