Niveau de vie futur : le moral des Français replonge

Les Français seraient-ils redevenus pessimistes quant à leur niveau de vie futur en France ? C'est en tout cas ce que révèle la dernière enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages de l'Insee, ce mardi.

Calculé sur la base de "soldes d'opinions" (différences entre proportion de réponses positives et négatives), le moral des ménages a globalement reculé de 4 points, pour se situer à 100 points, selon l'organisme public de statistiques. L'indice revient ainsi au niveau de "sa moyenne de long terme", au-dessus duquel il se trouvait depuis plusieurs mois. Cette baisse du moral intervient dans le contexte d'une hausse de la CSG et de la fiscalité sur le carburant et le tabac.





Sur leur situation financière personnelle : retour du pessimisme

Dans le détail, non seulement les ménages estiment que leur situation s'est dégradée dans un passé récent, mais ils sont aussi plus pessimistes qu'en janvier sur leur situation financière future : le solde correspondant perd 6 points et revient à son niveau de janvier 2015. Conséquence, la part des ménages français estimant pouvoir épargner dans le futur chute de 5 points. Néanmoins, la proportion de Français jugeant "qu'il est opportun de faire des achats importants" reste stable (-1 points).

Sur l'évolution du chômage : les craintes restent stables

C'était la bonne nouvelle de ce début d'année : le taux de chômage est passé sous la barre des 9% au quatrième trimestre, poursuivant ainsi sa décrue entamée depuis 2016. Et selon les derniers chiffres du ministère du Travail et Pôle emploi publiés ce mardi, le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité est resté inchangé en janvier.

Ce qui ressort des chiffres de l'Insee, c'est que les craintes des ménages sur l'évolution du chômage, qui avaient sensiblement reculé en janvier, sont restées stables ce mois-ci, le solde correspondant restant bien inférieur à sa moyenne de longue période.

Sur la situation économique de la France : recul de 6 points

Pour autant, les ménages semblent touchés par un regain de pessimisme quant à la situation économique de la France : le solde concernant "le niveau de vie futur en France" perd 6 points et revient à son niveau de janvier 2017. Les Français semblent déçus par les récentes réformes engagées par le gouvernement qui affectent, pour l'instant, leur pouvoir d'achat. Les mesures qui devraient favoriser la consommation des Français vont intervenir plus tard dans l'année (taxe d'habitation, réforme de l'ISF, élargissement du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile mis en place par la précédente majorité).

(avec AFP et Reuters)