Pour E.Leclerc, TotalEnergies fait de la com' avec son blocage des prix à la pompe à 1,95 euro le litre

C'est une véritable guerre de communication que se sont lancés les raffineurs et les acteurs de la grande distribution. Ce jeudi, Michel-Edouard Leclerc a critiqué l'initiative de TotalEnergie de bloquer ses prix à la pompe à 1,99 euro par litre de carburant.

« De dire : "je bloque à 1,95 euro" mais de marger à 15 centimes ça n'apporte rien au pays, c'est juste de la com' », a-t-il asséné sur BFM/RMC.

« Total, comme aussi les autres raffineurs, aujourd'hui, ne font pas d'effort à caractère politique ou consumériste pour nous empêcher de passer la barre symbolique des deux euros », a-t-il encore déclaré.

Après avoir dénigré les initiatives des raffineurs, Michel-Edouard Leclerc a donné sa solution pour baisser les prix à la pompe des Français.

Baisser les prix de vente aux centrales d'achat

Il propose au géant pétrolier « de faire deux à trois centimes de remise jusqu'à Noël à ses clients grossistes, à nos centrales d'achat comme à celles d'Intermarché ou Système U », pour maintenir les prix les plus bas possibles.

Pour convaincre les raffineurs d'adopter sa stratégie, le patron de E. Leclerc s'est même adressé à la Première ministre Elisabeth Borne, Michel-Edouard Leclerc. « Recevez monsieur Pouyanné », le PDG de Total, « et mettez votre autorité pour obtenir » cette remise de quelques centimes, a-t-il lancé.

Les distributeurs vent debout contre la vente à prix coûtant

Cet appel d'une personnalité de la grande distribution est une réponse à la demande du gouvernement, fin septembre, de vendre des carburants « à prix coûtant », c'est-à-dire sans prendre de marge, dans l'idée d'apaiser le pouvoir d'achat des Français grignoté par la hausse des prix du pétrole. « Près de 120.000 opérations » de vente de carburant à prix coûtant « dans 4.000 stations » auront lieux jusqu'à la fin de l'année, avait d'ailleurs annoncé le gouvernement à l'issue d'une réunion avec les principaux distributeurs le 26 septembre à Matignon. « La Première ministre a fait bouger les lignes en mettant la pression sur les professionnels », avait même vanté le gouvernement dans un brief téléphonique. « C'est inédit aussi bien par l'intensité que par la durée » des efforts consentis, avait-il martelé. Ces engagements « dépassent largement ce qu'on espérait. (...) On n'a jamais vu une mobilisation d'une telle ampleur. »

Mais cette mesure ne fait pas l'unanimité car le carburant est déjà un produit d'appel, aux marges faibles, pour la grande distribution. Résultat, le gain pour le consommateur est minime, de l'ordre d'un à deux euros par plein selon le secteur. Les petites stations-services, de leur côté, craignent aussi de faire les frais des opérations de vente de carburant à prix coûtant par les supermarchés, car elles continuent souvent à vendre au prix du marché.

Fin septembre, le gouvernement avait donc indiqué que « le sujet d'un effort supplémentaire » de la part de TotalEnergies et les autres raffineurs avait été « discuté et le sera encore à la lumière des résultats » d'une mission censée faire « la transparence sur les coûts et les marges de l'ensemble de la filière », de la production à la distribution en passant par le raffinage. Un point d'étape est prévu en décembre avec les acteurs de la filière. Une étape importante pour les distributeurs.

(Avec AFP)