Carburants : les distributeurs promettent 120.000 opérations à prix coûtant d'ici à 2024

« Près de 120.000 opérations » de vente de carburant à prix coûtant « dans 4.000 stations » auront lieux jusqu'à la fin de l'année, a annoncé le gouvernement à l'issue d'une réunion avec les principaux distributeurs mardi à Matignon. Après l'abandon du projet de vente à perte, Carrefour et Leclerc se sont ainsi engagés à réaliser de telles opérations tous les jours, Casino, Cora et Intermarché deux week-ends par mois, Système U et Auchan au moins un week-end par mois.

Le niveau exact des réductions à la pompe n'a pas été détaillé et dépendra de chaque enseigne. « La Première ministre a fait bouger les lignes en mettant la pression sur les professionnels », a vanté le gouvernement dans un brief téléphonique. « C'est inédit aussi bien par l'intensité que par la durée » des efforts consentis, a-t-il martelé. Ces engagements « dépassent largement ce qu'on espérait. (...) On n'a jamais vu une mobilisation d'une telle ampleur », a insisté Matignon.

L'opération pourrait être prolongée l'année prochaine

« Certains distributeurs ont déjà dit qu'ils étaient prêts à prolonger au-delà » de la fin de l'année, a expliqué le gouvernement, précisant que les opérations à prix coûtant débuteraient dès vendredi pour Carrefour et Leclerc. Pour le gouvernement, « avec ces 120.000 opérations à prix coûtant, les baisses de prix vont se matérialiser très rapidement » et « les Français le sentiront sur leur budget ». « Chaque centime compte pour le pouvoir d'achat des Français », a-t-il ajouté. La Première ministre réunira à nouveau les acteurs de la filière en décembre.

Dans l'intervalle, le gouvernement a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle « mission » pour « faire toute la transparence sur les coûts et les marges de l'ensemble de la filière », de la production à la distribution en passant par le raffinage. Sur la base des conclusions de cette mission, qui seront « rendues début décembre », les discussions se poursuivront sur les « efforts » supplémentaires possibles des acteurs « en amont et en aval », a indiqué le gouvernement. Quant à TotalEnergies, en plus du gel du prix à 1,99 euro le litre dans ses 3.400 stations, « le sujet d'un effort supplémentaire » au plafonnement déjà mis en place « a été discuté et le sera encore à la lumière des résultats de la mission », a ajouté le gouvernement.