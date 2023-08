Près de 120 communes françaises privées d'eau potable à cause de la sécheresse

La pluie tombe sur plusieurs régions de France, mais près de 120 communes connaissent pourtant actuellement des difficultés d'accès à l'eau potable. « On a dépassé le cap des 100 communes privées d'eau potable », a annoncé Christophe Béchu au micro de France Inter, ce mardi 1er août. Il a précisé dans la Dépêche du midi que ce chiffre s'établit « aujourd'hui à 119 communes qui ont des difficultés d'eau potable ». Cela concerne environ 30.000 personnes.

.@ChristopheBechu : "Ce n'est pas parce qu'il pleut qu'il n'y a pas de problème de sécheresse, de la même manière que ce n'est pas parce que les températures sont plus basses que les normales pendant quelques jours qu'il n'y a pas de dérèglement climatique." #le69Inter pic.twitter.com/XUbnzJzZng — France Inter (@franceinter) August 1, 2023

C'est certes moins que l'été dernier « où on avait dépassé les 700 communes » sans eau potable, mais « on est très vigilant », a souligné le ministre de la Transition écologique. Pour le reste de l'été, « je pense qu'on sera à un niveau moins élevé, mais on aura à nouveau certainement beaucoup de communes concernées par les coupures (d'eau) ponctuelles ou temporaires », a-t-il averti.

62% des nappes phréatiques à des niveaux inquiétants

Pour ce faire, Christophe Béchu compte notamment sur les 500 travaux d'interconnexion lancés depuis l'été dernier pour sécuriser l'approvisionnement en eau. Certains n'ont toutefois pu être réalisés à temps pour assurer l'été, a-t-il ajouté. Et donc à la suite de la sécheresse de l'an dernier et faute de précipitations suffisantes durant l'automne et l'hiver pour recharger les nappes phréatiques, les pluies qui tombent depuis quelques semaines ne permettront pas pour autant d'éviter la sécheresse.

« Ce n'est pas parce qu'il pleut qu'on n'a pas de problèmes de sécheresse. Et de la même manière, ce n'est pas parce les températures sont plus basses que les normales pendant quelques jours qu'il n'y a pas de dérèglement climatique », a martelé Christophe Béchu.

Selon le ministre, 62% des nappes phréatiques, principales réserves d'eau potable, sont actuellement à des niveaux inquiétants, dont 20% à des niveaux très bas. Au 1er juillet, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), chargé de la surveillance des nappes, avait indiqué que 68% d'entre elles étaient à des niveaux modérément bas à très bas. Au 31 juillet, une trentaine de départements métropolitains sont en niveau de crise sécheresse, qui limite l'utilisation de l'eau uniquement aux usages prioritaires.

La veille, le ministre avait plaidé pour la poursuite des efforts engagés pour économiser l'eau. « Que 750 professionnels de l'hôtellerie du département de l'Hérault prennent des engagements sur le fait de diminuer leur consommation en eau, cela montre que l'été 2022 a bien été mesuré par tout le monde », a-t-il souligné, en déplacement à la Grande-Motte (Hérault).

Réutiliser les eaux usées

Dans cette station balnéaire qui voit sa population de 10.000 habitants multipliée par 10 en période estivale, les douches de plage ont été par exemple supprimées, a souligné le maire, Stéphan Rossignol. Malgré une météo plus favorable, « il y a une centaine de communes qui doivent actuellement être approvisionnées par citernes ou par bouteilles en plastique, ce qui est la preuve qu'on doit continuer à accélérer les investissements d'interconnexion et qu'on doit lutter contre le gaspillage », a ajouté le ministre.

Christophe Béchu a pu échanger longuement avec des maires et d'autres élus de ce département où, comme ailleurs en France, des restrictions sont en place. Il a ensuite visité un camping où 6.000 m3 d'eau ont pu être économisés grâce à des dispositifs antigaspillage, comme la pose de détecteurs de fuites sur les canalisations alimentant les bungalows.

En France, « moins de 1% des eaux usées est réutilisé, c'est 10 fois moins que les Italiens, 20 fois moins que les Espagnols et 100 fois moins que les Israéliens », a par ailleurs relevé Christophe Béchu.

« Avant la fin de la semaine, des décrets permettant d'élargir les cas de réutilisation des eaux usées vont être pris pour favoriser les arrosages d'espaces verts par les collectivités locales, le fait de pouvoir nettoyer des bateaux... », a annoncé le ministre.

D'autres textes devraient voir le jour au second semestre pour « favoriser la réutilisation des eaux usées dans l'agro-alimentaire » et permettre l'utilisation « des eaux grises, à domicile : c'est-à-dire par exemple que l'eau d'une douche ou d'un lave-linge puisse être réutilisée dans le fond des toilettes plutôt que ça soit de l'eau potable qui alimente tout ça », a-t-il ajouté. Christophe Béchu en a aussi profité pour rappeler que le site vigieau.gouv.fr permettait aux vacanciers de connaître les restrictions qui s'appliquent sur leur lieu de villégiature.

(Avec AFP)