Royaume-Uni : face à la sécheresse, des restrictions d'eau imposées au sud du pays

Avant même le début de l'été, les restrictions d'eau sont déjà là outre-Manche. Dans le Kent et le Sussex (sud-est), les clients du distributeur local d'eau South East Water ne pourront plus arroser leur jardin à partir du lundi 26 juin, nettoyer leur voiture ou encore remplir leur piscine, sous peine de se voir infliger une amende allant jusqu'à 1.000 livres. Ces derniers jours, la demande d'eau s'est envolée au Royaume-Uni en raison des fortes vagues de chaleur, privant même certaines localités d'eau, contraignant des écoles à fermer certaines classes.

« Nous avons vu la demande des clients augmenter en raison des températures plus chaudes, mais cela a eu des répercussions sur notre capacité à assurer l'approvisionnement de tous les clients », a alerté David Hinton, directeur du distributeur local dans un communiqué. « Nous n'avons malheureusement pas d'autre choix que d'introduire cette interdiction temporaire ».

Sécheresse prématurée par rapport à l'été dernier

L'été dernier avait déjà été marqué par des températures caniculaires en Grande-Bretagne et des restrictions d'eau avaient été décrétées un peu partout dans le pays en raison d'une longue sécheresse. « Cette situation s'est développée beaucoup plus rapidement que l'année dernière », a averti David Hinton alors qu'il faut s'attendre à d'autres restrictions dans le reste du pays.

Le Royaume-Uni connait actuellement des températures élevées, jusqu'à plus de 32 degrés relevés samedi dernier au sud de Londres, et des épisodes pluvieux très rares. L'agence écossaise de protection de l'environnement s'attend à de graves pénuries d'eau d'ici la fin du mois de juin, malgré le retour annoncée de la pluie dans les prochains jours. « Nos rivières et nos lochs sont soumis à d'énormes pressions et il est clair que des mesures supplémentaires seront nécessaires pour les protéger », a déploré un responsable de l'agence Nathan Critchlow-Watton.

Mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde

Le phénomène ne frappe pas que les îles britanniques. A l'échelle mondiale, les températures moyennes relevées début juin sont les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période par le service européen Copernicus, dépassant ainsi les précédents records avec une « marge substantielle ».

« Le monde vient de connaître son début juin le plus chaud jamais enregistré, après un mois de mai qui était seulement 0,1°C plus frais que le record », a expliqué jeudi dans un communiqué Samantha Burgess, directrice adjointe du service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S).

En France, fin mai, vingt départements départements français métropolitains étaient déjà concernés par des mesures de restriction des usages de l'eau en raison de la sécheresse cette année, contre huit au printemps 2022. Le niveau « crise » est déjà atteint dans des territoires situés dans les trois départements comme les Pyrénées-Orientales, synonyme là-aussi de restrictions d'eau.

(Avec AFP)