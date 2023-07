Corée du Sud, Italie, Etats-Unis : de nombreux morts liés aux pluies et aux sécheresses extrêmes partout dans le monde

Dans plusieurs régions de Corée du Sud, au moins 22 personnes sont décédées et 14 autres sont portées disparues après une vague de pluies torrentielles qui s'est abattue sur le pays depuis trois jours, en pleine période de mousson. Le bilan alourdit est en grande partie du à des glissements de terrain ou des chutes dans des retenues d'eau, selon le ministère de l'Intérieur. Pour l'heure, la région la plus touchée est la province de Gyeongsang du Nord où une rivière a débordé.

Plus de 6.400 habitants du comté de Goesan (centre) ont reçu l'ordre d'évacuer tôt samedi, alors que le barrage de Goesan commençait à déborder sous l'effet des pluies diluviennes et à submerger les villages de faible altitude situés à proximité, selon le ministère de l'Intérieur. Toujours au centre du pays, dans la province de Cheongju, des secouristes travaillent d'arrache-pied pour atteindre 19 voitures prises au piège dans un tunnel souterrain. L'intensité des pluies a été telle que l'alerte n'a pas pu être donnée à temps et de nombreuses personnes se sont retrouvées bloquées.

Lire aussiRéchauffement climatique : les Français veulent une ville plus verte...si les efforts sont plus justes

Le réseau de transport affecté

Ces derniers jours, les pluies paralysent tout le pays. Tous les trains réguliers sur l'ensemble du territoire sont à l'arrêt, les trains à grande vitesse KTX restant opérationnels avec des ajustements d'horaires possibles, selon la compagnie nationale des chemins de fer. Des routes ont été fermées ainsi que des voies de circulation dans des parcs nationaux en raison de la pluie et des inondations. L'administration chargée des prévisions météorologiques en Corée du Sud, a émis des avis de vigilance alors que de nouvelles pluies doivent survenir jusqu'à mercredi. Les conditions météorologiques posent encore un « grave » danger selon elle.

Une intensité des pluies sans précédent, qui fait écho aux prévisions des climatologues sur une intensification des évènements climatiques dans l'ensemble des régions du globe. En Europe, c'est, à l'inverse, la sécheresse qui s'abat depuis plusieurs jours sur de nombreux pays. Aujourd'hui, l'Italie, du nord au sud, doit connaître une vague de chaleur, avec des records historiques de températures attendus dans les prochains jours. Dimanche, 16 villes seront en alerte rouge sur l'ensemble du pays.

Lire aussiRéchauffement climatique : la semaine du 3 au 9 juillet était la plus chaude jamais enregistrée, selon l'ONU

Une grande partie du monde en surchauffe

Deux footballeurs amateurs de 48 et 51 ans sont morts vendredi soir, après des malaises probablement dus à la chaleur, au cours de matchs dans la région de Naples (sud) selon le quotidien Il Messaggero. L'Allemagne, la Grèce ou encore l'Espagne : tous souffrent de vagues de chaleur intenses. A Athènes, plusieurs malaises à l'Acropole ont déjà été recensés, forçant La Croix Rouge à se déployer pour distribuer de l'eau.

De l'autre côté du globe, aux Etats-Unis, les pompiers américains luttaient dès vendredi contre des incendies très violents dans le désert californien de la Vallée de la Mort. Pour le climatologue Daniel Swain, de l'université de Californie à Los Angeles, le mercure sur place pourrait égaler voire dépasser la température de l'air la plus haute jamais mesurée de façon fiable sur Terre, soit 54,4°C enregistrés au même endroit en 2020 et 2021, selon plusieurs experts. Même températures élevées en Chine, au Japon ou encore en Afrique du Sud où le mercure dépasse partout les 40°C.

Lundi, l'ONU a annoncé que le monde avait connu sa semaine la plus chaude jamais enregistrée début juillet. Pour rappel, ces températures extrêmes ainsi que ces vagues de pluies vont s'intensifier dans les années à venir si les pays ne réduisent pas leurs émissions carbone. Le monde connaît déjà un réchauffement proche de 1,2°C par rapport à l'ère préindustrielle sous l'effet de l'activité humaine, essentiellement l'utilisation des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz).