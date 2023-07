Sécheresse  : plus des deux-tiers des nappes phréatiques sont toujours sous les normales

La sécheresse qui touche la France depuis plusieurs mois devient préoccupante. Le mois dernier, 66% des nappes phréatiques étaient sous les normales, c'est 68% en juillet.

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, qui s'exprimait ce matin sur France Inter, a fait part de sa préoccupation en soulignant que l'on pourrait aller « vers des choses compliquées » si juillet était comparable à celui de l'an dernier.

C'est d'autant plus préoccuppant qu'une mission interministérielle notait en avril que « si le pire a été évité lors de la gestion de la sécheresse 2022 grâce d'une part à la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des acteurs, et d'autre part à un niveau de remplissage élevé des nappes et des retenues à la sortie de l'hiver 2021-2022, de telles conditions pourraient ne plus être réunies si un phénomène similaire se reproduisait dans les prochaines années, voire dès 2023 ».