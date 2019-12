Réforme des retraites : Laurent Pietraszweski remplace Jean-Paul Delevoye

Le gouvernement a désigné, ce mercredi 18 décembre, celui qui doit remplacer Jean-Paul Delevoye à la barre de la très contestée réforme des retraites. Il s'agit de Laurent Pietraszewski, député LREM du Nord. Le nouveau secrétaire d'Etat a affirmé dans la foulée qu'il s'inscrirait dans la "continuité" de Jean-Paul Delevoye afin de "poursuivre le dialogue" avec les partenaires sociaux, qu'il a assuré de son "entière disponibilité", à quelques heures d'entretiens cruciaux à Matignon. M. Pietraszewski participera ce mercredi après-midi, aux côtés du Premier ministre Edouard Philippe, à une série de rendez-vous avec les leaders syndicaux et patronaux.

"Je veux leur redire mon entière disponibilité et mon attachement au rôle et à la responsabilité qu'ils ont à nos côtés pour réfléchir à la construction du futur système universel de retraite, dans une logique de démarche concertée", a déclaré l'ex-député du Nord lors de sa passation de pouvoir avec M. Delevoye.

Vantant "l'engagement sans borne" et "le travail immense de concertation" mené par son prédécesseur depuis plus de deux ans, le nouveau secrétaire d'Etat a promis de s'inscrire dans sa "continuité". Une garantie "indispensable pour poursuivre le dialogue social auquel je crois intimement et je suis profondément attaché", a-t-il ajouté.

Peu d'expérience politique

En gage de stabilité, M. Delevoye a indiqué que son successeur garderait la même équipe de conseillers, preuve selon lui qu'"il n'y a pas de rupture au moment où (le gouvernement est) en train d'écrire la loi". Le profil de Laurent Pietraszewsk contraste nettement avec celui de son prédécesseur.

Là où Jean-Paul Delevoye incarnait 40 ans de politique et les fonctions les plus prestigieuses de la République, Laurent Pietraszewski, 53 ans, est un nouveau venu, issu de la société civile, qui n'avait jamais été élu, ni encarté avant de découvrir En Marche !, le mouvement qui a accompagné l'ambition présidentielle d'Emmanuel Macron.

"J'ai rejoint En Marche le 6 avril 2016 le jour de l'ouverture de la plateforme", avait dit ce spécialiste des ressources humaines à l'AFP en 2017, après son élection, avec 67,17% des voix face à Nathalie Acs (FN), dans la 11ème circonscription du Nord. Né à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en novembre 1966, M. Pietraszewski a grandi jusqu'à l'âge de 6 ans à Epinay-sur-Seine, avant de passer son adolescence à Lambersart, près de Lille.

Un ancien cadre d'Auchan

Après un DEA en économie appliquée à l'université Lille I, il travaille dans le management opérationnel chez Auchan pendant dix ans. Ensuite, il occupe un poste dans les ressources humaines pendant huit ans dans sept sites différents du géant de la grande distribution. Depuis 2010, il est spécialisé dans la gestion de carrière et le recrutement chez Auchan. Son collègue Christophe Itier loue d'ailleurs dans Le Monde le "profil managérial" de celui qui est parvenu à fédérer les comités En marche ! dans le secteur d'Armentières, en "rassemblant des talents de droite et de gauche".

A l'Assemblée, il est membre de la Commission des affaires sociales. Il a été le rapporteur des lois travail, une fonction qui lui permet d'attirer l'oeil de l'exécutif. II s'illustre notamment lors des débats en commission et en séance publique. "C'est une réforme qui cherche à renforcer le dialogue social, je me sentais très concerné. J'ai donc postulé pour devenir membre de la commission des affaires sociales puis pour être rapporteur du texte", explique-t-il au Monde. En août dernier, il était décrit comme "celui qui connaît le mieux le sujet" des retraites, par un membre de la commission des affaires sociales cité par Le Figaro.

Depuis septembre 2019, il est également porte-parole du groupe des députés La République en Marche Il est engagé dans l'association "Force femmes", chargée d'aider les femmes de plus de 45 ans à trouver du travail. Il est aussi dans le conseil d'administration de l'Institut du marketing et du management de la distribution (IMMD) à Roubaix.